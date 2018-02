FOTO: Svetové diela Zahy Hadid, odporkyne pravých uhlov

Podobne ako jej kolega Frank Gehry takmer nepoužívala pravé uhly. Okrem stavieb ako akvacentrum v Londýne, železničná stanica v Rijáde alebo futuristického domu Naomi Campbell pri Moskve sa presadila i na poli dizajnu topánok, lodí alebo interiérových doplnkov.

Zaha Mohammad Hadid sa narodila 31. októbra 1950 v irackom Bagdade. Pôvodne študovala matematiku na American University of Beirut v Libanone, no architektúru vyštudovala už na prestížnej Architectural Association School of Architecture v Londýne.

V roku 1979 založila spoločnosť Zaha Hadid Architects. Navrhovala stavby po celom svete, napríklad budovu ústredia spoločnosti BMW v nemeckom Lipsku, stanicu lanovky v rakúskom Innsbrucku či kultúrne multifunkčné Centrum Hejdara Alijeva v azerbajdžanskej metropole Baku.

Známa je tiež vďaka projektovaniu Rosenthalového centra súčasného umenia v Cincinnati, ktoré New York Times v roku 2003 označili za "najvýznamnejšiu budovu na území USA od konca studenej vojny". Zaslúžila sa tiež o vznik projektu zóny Čulenova v Bratislave.

V roku 2004 ako vôbec prvá žena získala Pritzkerovu cenu za architektúru, neoficiálne označovanú za Nobelovu cenu za architektúru. Na konte má tiež dve Stirlingove ceny udeľované Kráľovským inštitútom britských architektov, ktoré jej udelili za Národné múzeum umenia 21. storočia v Ríme (MAXXI) a za budovu londýnskej strednej školy Evelyn Grace Academy.

Kráľovský inštitút britských architektov jej tento rok ako vôbec prvej žene udelil tiež Zlatú medailu. V roku 2010 ju americký časopis Time zaradil medzi sto najvplyvnejších ľudí roka.

Pozrite si teda ukážku jej nadčasovej tvorby.

Autor: JR, SITA/ipeknebyvanie.sk