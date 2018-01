Inšpirujte sa oddychom na chalupe z nepálenej tehly

Silné puto k chalupe pod Javorinou má celá rodina. Pravidelne cez víkendy sa tu stretávajú tri generácie, rodičia majiteľov a ich deti. Rovnako aj všetci priložili ruku k dielu, aby zachovali staré stavby v typickej atmosfére a zároveň prispôsobili súčasnému plnohodnotnému bývaniu.

Prvá pomoc

Dom stojí neďaleko potoka, ktorý sa v minulosti párkrát vylial a zaplavil domy na brehu. Preto skôr ako začali s obnovou domu, obkopali ho a vybudovali odvodňovací drenážny systém, ktorý bezpečne odvádza povrchové vody z jeho okolia. Zároveň celý terén zdvihli nad úroveň potoka. Vďaka tomu nie je dom vlhký. Potom už prišla na rad oprava fasády, podláh, výmena krovu a strechy, ktorú zároveň asi o 50 cm zdvihli, aby získali v interiéri dostatočnú svetlú výšku. Do nezmenených okenných otvorov osadili nové tepelnoizolačné okná.

Pri všetkom zachovali prvky pôvodného dizajnu. Práce prebiehali pod taktovkou zručného majiteľa, ktorý spolu s kamarátmi pracoval na rekonštrukcii stovky víkendov. Dom je vykurovaný plynovým kotlom na propán-bután s teplovodným rozvodom do radiátorov. Na dni, keď je vonku pochmúrne a majitelia chcú šetriť plyn alebo si užiť romantiku sálavého tepla od ohňa, postavili v obývačke kozub s teplovodným rozvodom do podkrovia.

Obývačka za domom

Za zdedeným domom stála kedysi ďalšia malá chalúpka z hliny, ktorá pri poslednej povodni dostala riadne zabrať. Vlastnila ju staršia pani, od ktorej ju naši hostitelia kúpili, aby sa im do susedstva nenasťahoval niekto cudzí. Dom sa im však nepodarilo zachrániť a na jeho mieste vybudovali veľkolepý altánok – akýsi vonkajší obytný priestor s kuchyňou, stolovaním a s miestom na zábavu aj športovanie pri pingpongovom stole. Samotná konštrukcia altánku a zastrešenia je z masívneho dreva. Chránený je škridlou, rovnakou, aká je na chalupe. Úroveň podlahy v altánku zdvihli oproti pôvodnej. Použili na to časť hliny z rozpadnutých múrov zbúranej chalupy. Na zhutnenú hlinu naviezli podkladové lôžko z hrubšieho štrkopiesku a naň do jemnejšieho položili betónové dlažobné prvky. Altánok z dvoch strán uzatvárajú múry zo starých tehál, spredu čiastočne stena chalupy a presvetlený je zo záhrady.

V tehlových múroch sú namiesto okien vytvarované niky, pôsobivo nasvietené bodovými svietidlami. Práve niky, ale aj celý priestor je plný predmetov, ktoré už dnes ľudia nepoznajú a ani netušia, na čo sa používali. Pre niekoho staré rárohy, ale pre majiteľa vzácnosti, ktoré tvoria akési múzeum vidieckeho života. Veľa z nich je z pôvodnej aj zo zbúranej chalupy, mnohé pozháňal po okolí. Majú tu cepy, vidly, žehličky na uhlie, petrolejky, dobové džbány a riad. Nechýba drevená pomôcka na vyzúvanie čižiem či starý šijací stroj. Jeden z najväčších pokladov zbierky starých predmetov je drevený kufor, ktorý sprevádzal ich deda na vojnu. V murovanej kuchyni je umývacia aj varná zóna, ale jedlá sa pripravujú ako kedysi – na ohnisku. Atmosféru dotvára otvorený kozub.

Pre lepšie pocity

Kým vonkajší obytný priestor sa snažili majitelia zachovať tradičný, vidiecky, interiér chalupy si prispôsobili súčasnému štýlu života. Nechýba tu kúpeľňa s toaletou ani kompletne vybavená kuchyňa na mieru. Obytné miestnosti sú zariadené novším, ale štýlovým nábytkom. Jedno však zjednocuje celý priestor – obklopenie prírodnými materiálmi. Dominuje drevo, ktoré navodzuje príjemnú atmosféru nielen na podlahách, mohutných trámoch a šikmých stropoch v podkroví, ale je z neho aj väčšina zariadenia. Dopĺňa ho kameň a pálená tehla, ktoré znásobujú rustikálny štýl celého objektu.

Pravé vidiecke

Krásny je pohľad oproti chalupe na sad a záhradu so starými stodolami. Aj tu vidieť starostlivú ruku majiteľov. Záhrada je upravená, zeleninové záhony udržiavané. Ozajstné vidiecke romantické prostredie si tu možno vychutnať z drevenej hojdačky pod ihličnatým stromom alebo zavesenej na priečelí stodoly. Tá nás lákala svojím obsahom, a tak sme nazreli. Okrem náradia do záhrady a pre domácich majstrov sú v jej zákutiach staré drevené truhlice na šaty a kopu starých vecí, ktoré ešte len čakajú na oprášenie a svoje miesto v obytných priestoroch chalupy.

Autor: Pekné Bývanie/Robo HUBAČ