Na návšteve extravagantného bývania: Nechceli typickú slovenskú chalupu, ale luxusný hotel svetovej úrovne!

V centre poľského mesta Zakopané, ktoré leží na úpätí Tatier a vyhľadávané je predovšetkým počas zimných mesiacov, našli manželia Beáta a Marek svoj vysnívaný apartmán. Presnejšie, kúpili si apartmán, do ktorého votkali svoje predstavy a pretvorili ho tak na dokonalý relaxačný raj.

Vzácne útočisko

Už na prvý pohľad luxusný apartmán slúži dvojici hlavne na úniky z reality. „Sme podnikatelia, takže času na oddych je skutočne málo. Pracujeme desiatky hodín týždenne, po večeroch aj cez víkendy. Je ťažké uniknúť od povinností a celkom vypnúť. Práve v Zakopanom sa nám to darí. Aj preto je toto miesto pre nás také vzácne a magické,“ prezrádza majiteľka, ktorá svoj „víkendový“ apartmán navštevuje asi dvakrát do mesiaca. „Samozrejme, želala by som si, aby to mohlo byť častejšie,“ priznáva s úsmevom.

Precíznosť v dizajne

Keďže manželia už vyše dvadsať rokov pracujú v oblasti módy, venujú sa prestížnym svetovým značkám, luxus a štýl majú akosi prirodzene v oku. „Keď sa tak dlho pohybujete v tomto odvetví, len tak hocičo vás už nenadchne, neprekvapí. Asi aj preto sme mali od začiatku predstavu o tom, čo sa nám páči, v čom sa cítime dobre a čím chceme byť počas voľných chvíľ obklopení,“ vysvetľuje Beáta, ktorá dodáva, že v tom, aký efekt chce v apartmáne dosiahnuť, bola neoblomná.

„Obom nám bolo jasné, akým smerom sa chceme uberať, čo nás vystihuje. Opakovane sme však narážali na ten istý problém – nedostatok času.“ Manželia teda i do projektu prizvali odbornú pomoc v podobe interiérovej dizajnérky, ktorá im pomohla ich túžby a predstavy naplniť.

Pohodlný luxus

V štýlovom apartmáne sa nachádza sauna, ktorú zbožňuje domáci pán, a tiež jacuzzi, ktoré pre zmenu preferuje domáca pani. „Toto miesto je pre nás skutočne zhmotnením relaxu. Dopriali sme si tu preto všetko tak, aby sme sa cítili ako v bavlnke, zároveň nech celý priestor žiari naším životným štýlom. Podstata bola, aby apartmán bol už od prvého momentu, ako doň vstúpite, iný, než by ste v tomto vychýrenom zimnom meste čakali. Nechceli sme žiadny tatranský profil na stenách, liatinovú pec ani zrubový efekt. Práve naopak, chceli sme sa tu cítiť pohodlne ako doma, no zároveň luxusne ako v hoteli svetovej úrovne."

Vitaj okázalosť

Na stenách aj doplnkoch sa v interiéri vyhrali s tou najtmavšou farbou, teda s čiernou. Ani náhodou to však neznamená, že by interiér pôsobil smutne a pochmúrne. Je to tým, že tajomnú, štýlovú a v slovenských interiéroch stále pomerne nevšednú farbu vyvažujú vysoké stropy a veľké okná, ktoré do priestoru vpúšťajú denné svetlo, drevené trámy zo svetlého dreva, ale aj lesklé povrchy v podobe lakovaného nábytku a množstva skla.

Jedinečné kusy nábytku so zvieracím motívom aj prvky kovu na stoličkách či konferenčnom stole dodávajú apartmánu ten správny šmrnc. Esprit originality zabezpečujú zaujímavé obklady v kúpeľni, solitéry i kamenné umývadlo.

Autor: Kristína FALŤANOVÁ