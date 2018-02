Pôsobivá rodinná rezidencia, ktorá vykúka zo svahu. Doslova!

Práve terasa a slnolamy nad oknami sú hranicou a zároveň spojovacími prvkami medzi interiérom jednopodlažného domu a vonkajším priestorom. Jednoduchá stavba sa stala súčasťou svahovitej krajiny nad Ligurským morom. K nemu a do údolia smerujú aj všetky jej veľké presklené plochy.

Energeticky úsporný

Rodinnú rezidenciu s rozlohou 210 štvorcových metrov navrhlo štúdio Giordano Hadamik Architects. Vytvárajú ju dva podzemné bloky usporiadané na jednej úrovni a podľa morfológie zeme. Vstup vedie do veľkého otvoreného obývacieho priestoru s kuchyňou, jedálňou a obývačkou. Pred ním je slnečná terasa prechádzajúca do bazéna 4 x 14 m s výhľadom do údolia. V druhej časti je päť spální a všetky majú vonkajší súkromný priestor s výhľadom na more.

Chodba a servisné priestory – špajza, práčovňa, sklady, technická miestnosť – sú prirodzene osvetlené otvárateľnými strešnými svetlíkmi. K domu prislúchajú vonkajšie sklady a garáž pre dve autá. Kvalitne izolované steny, využitie solárnej energie a obnoviteľné zdroje značne znižujú spotrebu energie a zároveň zvyšujú komfort domu, ktorý dosahuje pasívny štandard.

Výhľady

Okná tu zohrávajú kľúčovú úlohu. Veľké otvory od podlahy po strop sú navrhnuté tak, aby vytvorili efekt spojitosti medzi vnútornou a vonkajšou plochou.

Rámy okien sú integrované v konštrukciách tak, aby vizuálne zmizli. Zvonka sa strácajú v obklade z prírodného kameňa a v drevenej podlahe, zvnútra pod zavesenými podhľadmi, sadrokartónovými stenami a zabudovaným nábytkom. Skryté rámy vylepšujú priesvitnosť a priehľadnosť, optimalizujú tepelné zisky a minimalizujú tepelné mosty.

Minimalistický interiér

Minimalistická schéma interiéru vyzdvihuje prírodné materiály, drevo a kameň, v kombinácii s priemyselnými betónovými podlahami a so sadrovou omietkou.

Nábytok z prírodného duba na mieru prispieva k príjemnej útulnej atmosfére v otvorenej obytnej zóne. Spálne sú zariadené s efektívne riešenými vstavanými skriňami s multifunkčným využitím. Kúpeľne odeté v prírodnom kameni obýva dubový nábytok kombinovaný s umývadlom z corianu. Svetlo do nich vnášajú stropné svetlíky, ktoré vytvárajú príjemnú atmosféru.

Autor: Adela Motyková