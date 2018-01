Poďte s nami na návštevu rodinného domu, ktorý stojí na mieste víkendovej chalupy

Trojčlenná rodinka dlho márne hľadala pozemok na stavbu rodinného domu. Nakoniec ho postavili na mieste svojej chalupy v tesnej blízkosti lesa. Architekt stavby Peter Zeman citlivo prispôsobil vzhľad domu aj povrchové úpravy fasády prírodnému prostrediu a spoločnosti vysokých ihličnanov.

S dôrazom na útulnosť

Keďže predchádzajúce bývanie domácich bol mestský byt so štandardnou výškou stropu, zariadený v minimalistickom štýle s vysokolesklými povrchmi, zažiadala sa im zmena. V novom dome chceli pocítiť skutočnú vzdušnosť a tiež teplejšie pôsobiaci interiér. Preto architekt vytvoril spoločenský priestor s galériou, otvorený na výšku dvoch podlaží, a obklad z prírodného kameňa preniesol z fasády aj do interiéru.

Aby v novom dome navodil atmosféru bývalej chalupy, vysoký strop ukončil dreveným obkladom s trámami, ktoré priestor zútulnili. Dominantným prvkom sa stal veľký obojstranný kozub, ktorý si domáci môžu vychutnávať aj v spálni.

Osudový zvrat

Po základnom rozvrhnutí interiéru Petrom Zemanom oslovil majiteľ stolára, aby mu vyhotovil zariadenie na mieru. Ten mu odporučil šikovného architekta na návrh konkrétnejšej podoby interiéru a podrobné rozkreslenie nábytkových kusov. Bolo to obdobie, keď domáci nadšene hľadali inšpirácie, ako zariadiť svoj nový domov, v rôznych časopisoch aj na internete.

Cítili však, že na to, aby bol interiér vyvážený a pôsobil reprezentačne, potrebuje ruku odborníka. Architekt René Baranyai po oslovení majiteľmi sa prišiel pozrieť na dokončenú hrubú stavbu domu. Jeho navrhované malé, ale praktické zmeny v obývačke, kuchyni a jedálni sa domácim zapáčili. Okrem kuchyne, šatníkov a študentskej izby, ktoré navrhol na mieru, vybral do spoločenskej zóny pár dizajnových kúskov.

Vo svete dizajnu

Pre domáceho pána bolo stretnutie s interiérovým dizajnom osudové. Dizajnový nábytok a doplnky, ich história a zvučné mená tvorcov ho pohltili natoľko, že sa po intenzívnych návštevách interiérových štúdií stal ich vášnivým fanúšikom. Od viacerých obľúbených autorov si postupne vybral niekoľko elegantných kúskov, ktoré mu doma robia nesmiernu radosť.

„Myslím si, že je to aj dobrá investícia do budúcna. Sú to všetko veľmi kvalitné kúsky a ich hodnota je dlhodobá, môžu sa dediť z generácie na generáciu,“ uzatvára spokojný majiteľ.

Mám radosť, keď sa môžem podieľať na dobrom pocite spokojných klientov, pretože je dôležité, aby sa s budúcim bývaním stotožnili. Páči sa mi, keď majú vlastný názor, nielen všeobecne zadajú štýl, ku ktorému nemajú bližší vzťah.

Ing. arch. René Baranyai, autor interiéru

