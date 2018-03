Poďte si s nami oddýchnuť. Navštívime chatu, kam zatúžite utiecť od každodenných povinností!

>>>Pozrite si pôsobivú chatu zblízka v našej fotogalérii<<<

Pred viac než dvoma storočiami bol tento dom miestom, kde dennodenne pracoval na svojom živobytí oblastný mlynár. Už do 18. storočia sa datuje pôvod nehnuteľnosti, ktorá ukrýva také poklady ako napríklad 2 metre široké otvorené ohnisko v kuchyni alebo oddych od dnes populárnych bielych stien minimalistických interiérov v podobe kopy dreva a rustikálneho dekoru.

Prečítajte si aj o dome s nenápadným vzhľadom a rozprávkovou krajinou ukrývajúcou sa vnútri

Zaujímavosťou je, že starý mlyn bol pred 36 rokmi rozobratý do poslednej tehly a premiestnený o 80 kilometrov ďalej. Dnes stojí na fotogenickom mieste neďaleko rieky a celková rozloha pozemku tvorí ohromných 15,48 akra. Išli by ste si na toto rozprávkové miesto oddýchnuť? My určite áno. Maličkým nedostatkom však je, že táto konkrétna nehnuteľnosť sa nachádza až v ďalekom americkom štáte Tennesse.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk