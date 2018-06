Elektrina zo slnka? Poradíme vám, ako ju získať

Intenzita slnečného žiarenia na Slovensku sa pohybuje v rozpätí od 1 000 do 1 205 kWh/m2/rok. Zjednodušene povedané, je to približne dvestokrát viac, ako v súčasnosti spotrebujeme. Slnko svieti, aj keď je pod mrakom, a prostredníctvom fotovoltaických článkov dokáže vyrobiť elektrinu. Fotovoltaický panel vyrobí jednosmerný prúd, ktorý treba premeniť pri dodávke do distribučnej siete na striedavý prúd. Za úlohu to má striedač, ktorý prúd mení na predpísané parametre.

Do lesa aj na vodu

Na miesta bez prístupu elektrickej energie a bez pripojenia na verejnú rozvodovú sieť je vhodný samostatný ostrovný solárny systém nazývaný grid off. Jeden z takýchto solárnych systémov je inštalovaný aj na Téryho chate a Zbojníckej chate vo Vysokých Tatrách.

Cena za vybudovanie ostrovného systému závisí od toho, aký výkon má mať, koľko spotrebičov napájať a aký dlhý čas má akumulovaná energia vydržať.

Podeľte sa s ostatnými

Druhý používaný systém vo fotovoltaike je systém napojený na verejnú elektrickú sieť – grid on. Hybridné fotovoltaické elektrárne sú kombinácia klasickej sieťovej elektrárne a ostrovného systému. Dnes je to u nás najpoužívanejšie zapojenie, ktoré nepotrebuje akumulátor. Pri týchto elektrárňach je potrebná zmluva s príslušnou distribučnou spoločnosťou (ZS-DIS, SSE-D, VSD), ktorá umožňuje dodávanie prúdu do siete vo zvýhodnenej tarife. Ide o systémy druhej generácie vhodné na všetky chalupy, domy a budovy, kde je k dispozícii elektrina.

Po splatení „domácej“ elektrárne si aj naďalej vyrábate elektrinu sami a je zadarmo. Z dlhodobého hľadiska ide o najlacnejší zdroj energie, navyše tento systém prinesie osoh aj ďalším generáciám. Ďalší bonus je, že v prípade výpadku elektriny od dodávateľa funguje všetko v dome naďalej. Ak ste majiteľmi hybridnej fotovoltaickej elektrárne (HFVE), o výpadku elektriny ani nebudete vedieť, pretože v priebehu niekoľkých milisekúnd sa elektráreň správa ako záložný zdroj.

Fotovoltaika v číslach

Množstvo potrebných fotovoltaických panelov sa odvíja od výkonu, ktorý chcete dosiahnuť, teda od spotreby, akú máte alebo akú budete mať. Jeden kilowatt peak (kWp) inštalovaného výkonu, čo je jednotka výkonu fotovoltaickej elektrárne, vyrobí priemerne 1 000 až 1 200 kWh za rok. Priemerný rodinný dom spotrebuje približne 5 000 až 6 000 kWh/rok.

V prípade, ak vykurujete elektrinou, je priemerná spotreba ešte vyššia, 10- až 20-tisíc kWh za rok. V prepočte to znamená, že na 1 kWp inštalovaného výkonu potrebujete plochu približne 7 štvorcových metrov v závislosti od druhu panelov. Už sme spomínali, že návratnosť investície do hybridnej fotovoltaickej elektrárne je 12 až 15 rokov. Ak využijete štátnu dotáciu za dodávku elektrickej energie do siete, náklady sa vám vrátia už o 7 až 10 rokov pri súčasných cenách elektrickej energie. Cena solárnych ostrovných systémov je trochu vyššia, hlavne preto, že obsahujú viac komponentov – napríklad regulátor a batériu. Ak od investície odrátate sumu za vybudovanie elektrickej prípojky a celoživotné platenie za elektrinu, návratnosť sa znižuje. Životnosť panelov je v súčasnosti približne 25 – 30 rokov.

Ako dostať štátnu dotáciu?

Slovenská vláda schválila v júli 2013 Koncepciu rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie, ktorej cieľom je zabezpečenie legislatívnej a finančnej podpory malých zdrojov energie určených hlavne pre domácnosti. Bohužiaľ, dnes ešte nie je známy celkový rámec ani výška podpory pre malé obnoviteľné zdroje energie.

Tieto údaje závisia od uzavretia dohody medzi EÚ a SR a následného schválenia Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 – 2020. Podľa predbežných informácií by výška podpory na zdroj s inštalovaným výkonom od 2 do 3 kW mala predstavovať približne 1 500 € (± 25 %). Samotná výška podpory bude závisieť aj od množstva žiadostí o podporu od budúcich prevádzkovateľov malých zdrojov v príslušnom roku.

Fotovoltaická elektráreň krok za krokom

1. Kalkulácia

Premyslite si, v ktorej lokalite by ste chceli solárnu elektráreň postaviť, jej približný výkon a umiestnenie. Kontaktujte realizačnú firmu, ktorej referencie ste si vopred preverili. Odborník posúdi vhodnosť inštalácie, vypočíta jej predpokladaný výkon, cenu a rentabilitu.

2. Financovanie

Preverte si možnosti financovania solárnej elektrárne, myslite na to, že banky vyžadujú pri poskytovaní úveru spravidla 30 % spoluúčasť.

3. Príprava na realizáciu

Podajte si žiadosti o stanovenie bodu a podmienok pripojenia fotovoltaických elektrární do príslušnej distribučnej spoločnosti (podľa kraja) a uzatvorte s ňou Zmluvu o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy. Výstavba elektrárne, jej kolaudácia a napojenie do siete musí byť realizovaná do roka. Pri projektoch solárnych elektrární, ktoré sa stavajú na strechách rodinných domov, nie je potrebné stavebné povolenie. Je potrebné aj vypracovanie projektovej dokumentácie na pripojenie elektrárne do distribučnej siete a jej schválenie príslušnou distribučnou spoločnosťou.

4. Realizácia

Vypracovanie realizačnej dokumentácie a následná výstavba solárnej elektrárne. Samotná montáž strešných systémov na rodinných domoch trvá skúseným odborníkom spravidla 1–2 dni.

5. Pripojenie solárnej elektrárne do verejnej distribučnej siete

Pred skúškami technológie a nastavením parametrov sa musí požiadať príslušná distribučná spoločnosť (SSE- -D, VSD, ZS-DIS) o kolaudáciu solárnej elektrárne s rozvodnou skriňou. Jej súčasťou je vystavenie príslušného protokolu pre potreby skúšobnej prevádzky. Distribučná spoločnosť vydá rozhodnutie o technickej spôsobilosti a spustí skúšobnú prevádzku, o ktorej ste povinní informovať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Počas nej treba podať žiadosť na ÚRSO, ktorý vydá potvrdenie o pôvode elektrickej energie a potvrdí cenu, za ktorú ju bude vykupovať. Do 30 dní po úspešnom ukončení skúšobnej prevádzky, treba uzatvoriť zmluvu alebo dodatok k zmluve o pripojení a o výkupe elektrickej energie. ÚRSO stanoví výšku výsledného pripojovacieho poplatku na základe celkových vynaložených nákladov na pripojenie fotovoltaickej elektrárne do siete zo strany distribučnej

Od čoho závisí množstvo vyrobenej elektriny

Hlavný vplyv má výkon solárnej elektrárne a ročný úhrn slnečného žiarenia v danej lokalite. Táto hodnota závisí od zemepisnej polohy, nadmorskej výšky, klimatických a poveternostných podmienok v mieste inštalácie a orientácie panelov.

■ Ako je vidieť zo solárnej mapy Slovenska, najväčšia intenzita slnečného žiarenia je na juhu, avšak ani ostatné časti republiky na tom nie sú zle. Treba si uvedomiť, že slnečná dráha sa počas roku mení a tiene vrhané rôznymi objektmi v okolí nebudú v júni a v januári rovnaké. V zimných mesiacoch vyrobí elektráreň s výkonom 1 kWp na juhu Slovenska asi 5 – 12 kWh za mesiac, v letných mesiacoch to býva priemerne 25 – 28 kWh mesačne.

■ Orientácia solárnych panelov hrá dôležitú úlohu. Optimálny sklon strechy je 34° – 36°, pričom najúčinnejšie je nasmerovanie na juh.

■ Všetky fotovoltaické články a panely časom slabnú, pričom ich výkon sa znižuje asi o 0,5 – 0,8 % ročne. Keď počítame so životnosťou 25 – 30 rokov, dobrí výrobcovia panelov garantujú zachovanie minimálne 90 % pôvodného výkonu po 10 rokoch a minimálne 80 % výkonu aj po 25 rokoch prevádzky.

Autor: Pekné Bývanie/Ingrid Kántorová , odborná spolupráca Ľudovít Sluka , SUN4ENERGY, Ondrej Andó, Brema Sk