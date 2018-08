Chyré riešenie: Z chátrajúcej továrne štýlový loft

Po dlhšom pracovnom pobyte v Hongkongu sa pred šiestimi rokmi Melania s manželom vrátili do Düsseldorfu. Začali sa obzerať po novom bývaní, čo však nebolo až také jednoduché, lebo budúca majiteľka mala dosť špecifické požiadavky. Napokon im realitný maklér, rodinný známy, ponúkol priestor 300 metrov štvorcových v starej továrenskej budove, ktoré Melanii padli okamžite do oka.

DO DETAILU

Rekonštrukcia, kde okrem obvodových múrov neostalo nič, trvala deväť mesiacov. Okrem vnútorných priečok zmizla aj pôvodná podlaha. Tú nahradila v celom interiéri šesť centimetrov hrubá drevená palubovka, ktorú ošetrili tmavou lazúrou. Identický odtieň majú nielen okenné rámy, ale aj veľa nábytkových kusov, ktoré nezaprú svoj exotický pôvod. Manželia ich spoločne zbierali po svete niekoľko rokov. Okrem tohto koníčka pozornému návštevníkovi neunikne ani ich ďalšia záľuba – výtvarné umenie. Práve obrazy narúšajú pokojný rytmus tohto neutrálneho loftu a vnášajú doň iskru dynamiky.



Dominantné prvky tohto loftu – svetlo a biela, sú vynikajúce pozadie na interakciu umenia, exotického nábytku a moderných doplnkov.



BLACK AND WHITE

Aby však vnútorné priestory tmavé odtiene podlahy a nábytku príliš nepohltili, majiteľka stavila na snehobiele steny vrátane stropov. Plus dostatočnú dávku denného svetla. To je v hojnom množstve dopriate každej miestnosti. V neposlednom rade netreba zabudnúť ani na princíp otvorenosti. Aj ten pridal prízemiu body za pocit optickej veľkorysosti. S vnútornými priečkami sa tu naozaj nepreháňalo. Práve naopak. Dispozíciu prízemia s pôdorysom do L si bratsky podelili obývačka s jedálňou a kuchyňou. Toto centrálne miesto na stretnutia rodiny, ale i priateľov aktívne komunikuje s exteriérom.



Terasa za priaznivého počasia sa stáva vysunutou obývačkou. Súčasťou pozemku je aj veľkorysá, starostlivo udržiavaná záhrada.

Foto: helmold-hertrich/mak media agency

Okrem hlavného vstupu aj s terasou, čo bola požiadavka Melanie pri prestavbe. Úzkym schodiskom sa vstupuje do podkrovia, kde sa nachádzajú spálne, pracovňa a kúpeľne. Veľa pozornosti venovala majiteľka aj návrhu terasy a záhrady. Melania túžila po „voňavom“ dvore, preto sa obklopila levanduľou a tvarovanými ružovými kríkmi. Počas pekných dní sa život rodiny presúva práve sem. Cítiť sa uprostred hlavného mesta Severného Porýnia-Westfálska ako v stredomorskej oáze, nemá možnosť zažiť každý. Toto bol ukážkový príbeh o tom, ako zo zanedbaného káčatka vyrástla sebavedomá labuť, ktorá dnes svojim pánom rozdáva sviežosť, svetlo a útulnosť plnými priehrštiami.

Autor: Denisa SLANČOVÁ, Jana ONDRUŠOVÁ