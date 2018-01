Krásne! Rodinná firma stavia po svete prekrásne zruby už 35 rokov.

Al a Parker Plattovci sú otec so synom, ktorí na svojom veľkom sne pracujú už viac ako 35 rokov. Pochádzajú zo Severnej Karolíny a počas svojho pôsobenia sa stretli už so stovkami klientov, ktorým plnia sny o bývaní. V tíme majú ďalších 20 sympatických členov a jedného psa (úplne vážne!), ktorí sa starajú o dokonalé výsledky spoločnej práce a celkový zážitok z tvorenia nového domova.

Projekty, ktorými sa reprezentujú vyzerajú priam ako z rozprávky a sú to pravé orechové pre tých, ktorí milujú veľké sídla v srdci prírody. Architektúra miestami pripomína známy seriál Dallas, pretože využívajú klasické prvky architektúry, s ktorou sa stretávame v Spojených štátoch. Priestranné miestnosti, veľa svetla, vysoké štíty striech, všade samé drevo, útulné kozuby a premyslené miesto s úžasným výhľadom. Dovoliť si takéto krásne sídlo chce siahnuť poriadne hlboko do vrecka, no možno vás zaujme hoci aj maličkosť, ktorú potom prenesiete do svojho bývania. Nechajte sa inšpirovať našou fotogalériou.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk