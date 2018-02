Čisté línie a moderný koncept: Bývanie v harmonickej súhre

Práve si komplexne zariadili komfortný byt v Prahe, keď prišla pracovná ponuka a následné sťahovanie na Slovensko. Keď mladý pár objavil voľný pozemok na okraji mesta v blízkosti metropoly, mohli začať odznova. Ich tajným tromfom boli čerstvé skúsenosti z rekonštrukcie a maximálna spokojnosť s dvojicou architektov z ateliéru Archix, s ktorými ju absolvovali.

Bonusom pri novom zadaní bol pre autorov návrhu fakt, že už dobre poznali vkus investorov. Tí ich nesklamali a opäť prišli s konkrétnou predstavou, tentoraz o dome. Očarení dvojročným pobytom v Španielsku túžili po vytvorení domova v jeho duchu.

Základom malo byť prírodné prostredie, do ktorého mal byť interiér maximálne otvorený. Moderné stvárnenie architektúry a plochá strecha už boli pre nich samozrejmosťou. Špeciálnu požiadavku mali na bezbariérový prístup.

HRA S TVAROM

Mladí architekti Martin Kubeš a Milan Podroužek sa chopili svojej úlohy bravúrne. Výsledkom je kubistická architektúra s jasným tvaroslovím. Vychádzali zo svahovitého terénu a využili ho v prospech domu. Podarilo sa im zo vstupnej strany na severe vytvoriť dojem jednopodlažnej budovy. V okolitom prírodnom prostredí tak nepôsobí rušivo.

Dole svahom smerom na juhozápad sa hmota domu prirodzene otvára a rozrastá do dvoch podlaží. Komplexne ju tvoria tri vizuálne oddelené časti v troch rozdielnych úrovniach. Spodné podlažie spoločenskej zóny má zvonka vzhľad povrchového betónu v hnedom tóne, poschodie s oddychovou zónou zvýrazňuje biele lemovanie. Vstupná časť domu sa nachádza v úrovni medzipodesty a s rovnakým lemovaním v tvare C vytvára s horným podlažím akýsi prienik.

Aby biely rám vynikol, architekti ho podporili kontrastnou „výplňou“. Tvorí ju veľkoplošný exteriérový obklad s dekorom dreva a presklené pásy okien na plnú výšku podlažia. Výhoda umelých dosiek zavesených na zateplenú fasádu oproti klasickému obkladu z prírodného dreva je ich bezúdržbovosť a stála farebnosť.

Čistú tvarovú aj farebnú koncepciu domu neruší ani zábradlie na terase, ktoré autori navrhli z bezpečnostného skla. A v rovnakom duchu sa nesie aj stavebný a mobilný interiér domu.

JEDNOU RUKOU

„Myslím, že je dobré, ak ten, kto navrhuje architektúru domu, rieši aj jeho zariadenie. Aspoň nám sa to určite osvedčilo. Keď napríklad architekt niekde navrhne niku, už má určitú predstavu o jej optimálnom využití. My sme boli príjemne prekvapení, ako architekti zapracovali výrazové prvky z fasády do návrhu interiéru i nábytkových solitérov na mieru. Celý dom tak pôsobí kompaktne,“ vraví spokojná majiteľka.

Dispozícia domu logicky vychádza z jeho členenia a orientácie na svetové strany. Vo vstupnej časti domu na severe sa nachádza komfortná garáž a technické zázemie, ale aj samostatná malá bytová jednotka pre rodičov domácich.

Keďže dochádzajú na návštevu z diaľky, chceli im zabezpečiť namiesto bežnej hosťovskej izby dostatočný komfort a samostatné fungovanie nezávislé od ostatnej časti domu. Spálňu dopĺňa menšia obývačka a nechýba tu ani malá kuchynka a kúpeľňa s toaletou. Pod úrovňou vstupu sa nachádza domácimi obľúbená vínotéka a bežné zázemie rodinného domu vrátane miestnosti na pranie, sušenie bielizne.

Spoločenská časť na prízemí je presne podľa predstáv majiteľov otvorená do záhrady vďaka veľkým preskleniam. Začínajúc komfortnou kuchyňou s jedálňou je veľký otvorený priestor oddelený obojstranným kozubom. Za ním je obývačka s dvoma symetrickými vstupmi do zimnej záhrady. Tá v letnom období splynie s exteriérom po otvorení preskleného posuvného systému.

Premení sa tak na zastrešenú terasu, ktorú možno využívať za každého počasia. Dnes je to už rok a pol, odkedy sa majitelia nasťahovali do nového domova, a stále sú veľmi spokojní. Hoci do ich požiadaviek na dom nespadala úspora energií, vďaka kvalitným materiálom a precíznemu vyhotoveniu dom dosahuje výborný nízkoenergetický štandard.

Ing. arch. Martin KUBEŠ Ing. arch. Milan PODROUŽEK

- autori návrhu architektúri aj interiéru www.archix.sk „Prianím investorov bol rodinný dom južanského typu s prepojením na okolitú zeleň. Pri návrhu sme kládli dôraz na jednoduchosť, praktickosť a použitie prírodných materiálov ako výrazového prvku. Svahovitý terén sme využili na priestorové členenie domu. Od cesty naoko jednopodlažný dom, ktorý sa prirodzene spolu so svahom od vstupu rozbieha do dvoch podlaží. Vnútorné usporiadanie domu je vďaka tomu striktne rozdelené na verejnú vstupnú časť, spodné poloverejné poschodie a vrchné súkromné. Celkovo sa dá povedať, že dom je tvorený tromi hmotami, ktoré sa navzájom podopierajú a prenikajú do seba. Vnímanie tohto prelínania umocňujú biele lemy v tvare C, tento prvok sa vo veľkej miere objavuje aj v interiéri.“

Autor: Pekné Bývanie/Inéz BÚCI