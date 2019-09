Milujete francúzske okná, ale desíte sa šmúh? Naučíme vás, ako sa starať o veľké sklenené plochy

Podľahli ste čaru domov s veľkými oknami a presklenými stenami? Áno, sú rozprávkové a takmer neodolateľné. Kto by si neželal žiť v dome či v byte, ktorý je takto nádherne otvorený do krajiny a dodáva pocit nekonečného priestoru? Keď však príde na udržiavanie týchto sklenených plôch, môže ísť o poriadnu nočnú moru. Alebo aj nie?

Je to krása, keď vám izbu každý deň zalieva množstvo prirodzeného denného svetla. Máte nádherný až romantický výhľad do okolia a túto radosť vám môže pokaziť len jediné - špinavé sklá! Veru tak, starostlivosť o tieto plochy si vyžaduje určité plánovanie i pravidelnú pozornosť. Čo poviete, skúsite to?

Choďte na to profesionálne

Ak máte dom či byt s veľkými presklenými oknami, či s inými plochami, bude ich udržiavanie jednou z hlavných starostí. Asi netreba dlho vysvetľovať, že bežný leštič z obchodu, ktorý nastriekate, nebude tou správnou voľbou.

Áno, hodí sa rýchle očistenie či vyleštenie menšieho znečistenia, ak však potrebujete očistiť celú plochu okna, nakupujte a používajte prostriedky ako profesionáli. Budete prostriedkov potrebovať viac, a teda sa vám nákupy vo väčších objemoch vyplatia, zároveň naplno využijete ich vlastnosti, ktoré ochraňujú sklo pred znečistením po dlhšiu dobu.

Náš tip: Raz za čas investujte a objednajte profesionálnu firmu na čistenie. Vyčistí aj miesta a plochy, ku ktorým sa bežne nedostanete.

Nie je voda ako voda

Umývanie bežnou vodu nie je vhodné. Prečo? Možno ste si mysleli, že bude stačiť, ak zoberiete hadicu a okná poriadne opláchnete. O vašich oknách platí presne to isté čo o kúpeľni či o rýchlovarnej kanvici. Vodný kameň na vás bude striehnuť aj na týchto veľkých plochách.

V ideálnom prípade by ste teda mali očistiť okná vodu filtrovanou a pred ďalším krokom, teda leštením by mali byť sklá úplne suché. Pozor, ak máte v blízkosti domu nainštalovanú automatickú závlahu, nemala by rozhodne striekať smerom na okná. Umiestnite ju do dostatočnej vzdialenosti, aby ani vietor nezanášal rozstrekovanú vodu na sklenené plochy.

Veľké sklenené plochy môžu znamenať aj veľkú energetickú stratu. Kontrolujte každý rok - ideálne ešte pred začiatkom vykurovacej sezóny, tesnenia okolo okien. Tiež sa oplatí raz za niekoľko rokov spraviť merania, aby ste zistili, na ktorých miestach sa objavili prípadné úniky tepla.

Pýtajte sa odborníkov

Už pred samotnou stavbou alebo kúpou nehnuteľnosti s väčšími sklenenými plochami by ste sa mali informovať o správnej starostlivosti. Vopred sa takto môžete pripraviť na povinnosti, ktoré vás čakajú, prípadne urobiť kroky, ktoré vám starostlivosť uľahčia.

Pozrite si našu GALÉRIU a pochopíte, že veľké sklenené plochy sú také dizajnové, že oželiete aj to umývanie...

