Naše babky vedeli, že TÁTO vec bude moderná celý život, inšpirujte sa nimi!

Vintage štýl nám sľubuje návrat starých dobrých čias. Aj keď bol vintage štýl hitom už pred niekoľkými rokmi, jeho prvky sa do interiérového dizajnu znova vracajú s veľkou obľubou. Ak patrí medzi vaše srdcovky, rozhodne by ste si zariaďovanie v štýle vintage nemali nechať ujsť!

Vintage štýl v podstate romantizuje bližšiu i vzdialenejšiu minulosť, zároveň však ponúka možnosť preniesť najzaujímavejšie prvky do vášho domova a skĺbiť ich so všetkými modernými a praktickými vymoženosťami našej doby. Jednoducho si skombinujete vintage a moderné prvky tak, ako vám to bude vyhovovať.

Kuchyňa ako dominanta

Áno, je najreprezentatívnejšou miestnosťou. Kuchyňa v štýle vintage je snom nejednej gazdinky. Ak máte chuť použiť tieto prvky pri navrhovaní svojej kuchyne, siahnite po doplnkoch, akými sú sklenené fľaše na mlieko, drevený mlynček na kávu či plechovice na sladkosti. Na linku tiež patrí veľký drez s rovnako veľkým odkladačom na riady.

Pridajte aj závesy, dečky, obrusy a čalúnenie v pokojných, teplých, ale nie veľmi žiarivých farbách. Celkovo budú textílie tvoriť pri vintage štýle alfu a omegu zariaďovania. A v tomto prípade ich môžete použiť skutočne mnoho.

Ak máte možnosť, zaobstarajte si tradičné kachle, dobre však poslúži aj typický krb. Doplnkom je v tomto prípade drevená krabica plná triesok a šišiek, ktoré môžete prihadzovať do ohňa. Zapaľovať by ste ich mali tiež tradične, pomocou dlhých krbových zápaliek.

K typickým doplnkom interiéru patria držiaky na dáždniky, ale aj sklenené fľaše a nádoby, ideálne aspoň 80 rokov staré. Na steny pridajte obrazy plné kvetov, a ak máte chuť, vintage hračky. Priestor zaplňte pohodlným, dostatočne veľkým nábytkom, pohovkami a množstvom kresiel i taburetiek.

Polstrovanie môžete chrániť háčkovanými dečkami. Určite ich tiež umiestnite na stoly a stolčeky, poličky a celkovo akékoľvek plochy v miestnosti.Preniesli sme vás do dní vášho detstva či na prázdniny u starej mamy? Naberte inšpiráciu a naplno ju využite aj pri zariaďovaní svojej domácnosti.

