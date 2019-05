Váš sused je šťastnejší ako vy a MY vieme prečo

"To čo nás obklopuje, vníma náš nervový systém. Vplyv má na človeka aj to, na čom sedí, čoho sa jeho telo dotýka. Cez nervové prepojenia sa nám to premieta do nášho dýchania, čo má zas vplyv na všetky ostatné deje v našom tele vrátane mysle.

Prostredie, ktoré je príliš farebné alebo hlučné, jednoducho má priveľa stresorov, nám zrýchli dýchanie, ktoré je plytšie a nepostačujúce. Následkom toho sa nedostatočne prekrví organizmus," tvrdí interiérová dizajnérka Veronika Kotradyová.

Výhľad ako štýlový doplnok obývačky

Tušili ste, že výhľad z vašej obývačky môže byť vynikajúcim bonusom a jedným z faktorov, ktorými môžete zvýšiť hodnotu svojej nehnuteľnosti? Presne tak, to čo vidíte - alebo nevidíte - z okien izby vám bude spríjemňovať život a jedného dňa môžete tento pohľad aj príjemne speňažiť!

Na čo si vešať na stenu krajinky či fotografie z dovoleniek, ak sa môžete pozrieť von oknom a užívať si krásu hôr, lesov či nekonečný výhľad na historickú dominantu vášho mesta. Alebo pohľad do zeleňou zaliatej záhrady, parku či do dvora. Čo by ste dali za to, aby ste každý deň mohli sledovať dych vyrážajúci západ slnka na obzore?

Potvrdené

Podľa medzinárodnej štúdie Healthy Homes Barometer, ktorá skúmala vplyv denného svetla na zdravie človeka (do štúdie bolo zapojených 14 000 Európanov), sa ocitlo svetlo na štvrtej priečke z deviatich faktorov, ktoré majú priamy vplyv na zdravie človeka - hneď po kvalitnom spánku, vetraní a jedení ovocia a zeleniny.

Áno, toto všetko vám môže priniesť výhľad z obývačky. Preto je jedným z dôležitých faktorov pri kúpe nehnuteľnosti jej orientácia, výška i okolie. Skôr než kúpite hotovú nehnuteľnosť, skúste si položiť otázku, čo očakávate od výhľadu z okna. Ak ste celý život žili v rodinnom dome, možno budete mať problém, zvyknúť si na pohľad z okna na vysokom poschodí.

Naopak, v niektorých lokalitách na nižších alebo prízemných poschodiach vidíte len parkujúce autá alebo je jasnosť miestností výrazne znížená stromami rastúcimi v ulici a budovami na opačnej strane ulice.

Náš tip: Rušivo na vás môže pôsobiť aj blízkosť chodníka, pretože prechádzajúci chodci i autá zvyšujú hlučnosť vo vašej domácnosti, hlavne v mesiacoch, kedy máte pravidelne otvorené okná alebo vetráte.

Plánujete stavať?

Áno, ideálna situácia vznikne, ak si môžete postaviť samostatný dom na väčšom pozemku. V tomto prípade nie je dôvod váhať, pri návrhu rozhodne zakomponujte tie najlepšie výhľady už do samotného projektu, nebudete ľutovať.

Ako neprísť o výhľad?

Žiaľ, v mnohých oblastiach prebieha intenzívna výstavba, a tak môže nastať situácia, kedy vám krásny výhľad prekryje susedná budova. K projektom, ktoré majú vzniknúť v bezprostrednej blízkosti vášho domu, môžete vznášať námietky ako dotknutá strana.

Pri výškových budovách, ktoré vzniknú vo väčšej vzdialenosti, ale rovnako vám môžu pokaziť výhľad z okna, to už bude zložitejšie, hlavne ak bol tento typ výstavby vo vašej oblasti schválený. Pred kúpou je vhodné sa na tieto stavebné zámery v okolí informovať a podľa dostupných informácií kúpu nehnuteľnosti zvážiť.

Krásny výhľad, čo s ním?

Ak ho už máte, rozhodne ho zakomponujte do samotnej miestnosti, napríklad sedenie otočte smerom k oknu, aby ste sa pri relaxe mohli kochať pohľadmi von. Zároveň nezabúdajte na súkromie, hlavne v mestských oblastiach, preto odporúčame použiť jemné záclony či dostatočne tieniace závesy.

V našej GALÉRII nájdete skutočne štýlové výhľady, ktoré môže ponúknuť váš interiér. Neváhajte sa inšpirovať!

Autor: Agáta