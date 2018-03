Starý dom dostal novú šancu v anglickom štýle

Veríte na osud? Tak tento príbeh napísal on. V dome žije mladá rodinka, ona Slovenka, on Angličan a ich dve deti. Mladé dievča pred rokmi odišlo za prácou a skúsenosťami do Anglicka. Odtiaľ sa už nevrátila sama. S manželom, ešte bezdetní, putovali do Žiliny, kde sa chceli usadiť. Trikrát takmer podpísali zmluvu na nehnuteľnosť, no z podpisu vždy zišlo.

Šťastie preto chceli nájsť pri Bratislave. Opäť nepochodili, od stavby domu neďaleko hlavného mesta ich odradili problémy s developérom. Tak si povedali, že to skúsia so starším domčekom. Pri jeho hľadaní mali dve podmienky: musí stáť na veľkom pozemku a jeho múry nesmú byť spoločné so susedovými.

Z tridsiatych rokov

Tentoraz to bola láska na prvý pohľad, aj keď budova po desiatich rokoch pustnutia nebola práve v dobrej kondícii. „Manželovi sa páčilo, že dom bol takmer v pôvodnom stave,’’ začína rozprávanie pani domáca. ‚‚To sa už dnes málokedy vidí. Staré okná, veľké dvere, rámy, vysoké stropy. Mal akési čaro, dokonca aj s pavučinami.“ Pán domu pridáva poznatok: „U nás v Anglicku rozmýšľame inak. Všetko, čo je staré, je dobré. Ľudia chcú bývať v dvesto, ale aj štyristoročných domoch.

Tu je to naopak. Staré sa búra a dobré je pre väčšinu iba to, čo je nové.“ Z toho pramenil aj ich prístup k rekonštrukcii: Čo mohli, zachovali. Majitelia sa snažili zistiť čo najviac o dome a jeho obyvateľoch. Hľadali v starých záznamoch obecného úradu aj katastra. „Dom postavila začiatkom minulého storočia, pravdepodobne okolo roku 1906, zámožnejšia rodina. Manželom sa narodili dvaja synovia a štyri dcéry. Chlapci sa časom odsťahovali, no štyri sestry sa nikdy nevydali a žili tu až do smrti. Boli veľmi nábožné, láskavé a milé.

Každá obývala jednu izbu. Kúrili si malou železnou pieckou, pôvodnú pec dali čiastočne zbúrať. Nemali ani samostatnú kúpeľňu a záchod iba vonku.“

Svojpomocne

Dom v tvare L má dispozíciu, aká sa už dnes nenavrhuje. Z piatich miestností sú nepriechodné iba tie rohové, v ktorých je dnes rodičovská spálňa a kúpeľňa. Rameno L smerom do dvora ďalej pokračovalo hospodárskymi budovami. „Nechceli sme búrať vnútorné priečky práve preto, aby sme zachovali čo najvernejšie podobu domu,“ pokračuje majiteľka. „Podľa starých fotiek dom disponoval otvorenou verandou s piliermi.

My sme ho kúpili, keď už bola zamurovaná. Vo vzniknutej chodbičke sme si vytvorili malú pracovňu.“ Do stavebných úprav sa pustili viac-menej svojpomocne a postupne. „Manžel už v Anglicku prerobil asi desať domov, hoci to nie je jeho profesia.“ To vysvetľuje znalosti a istý nadhľad. Dali si vypracovať projekt, ktorý zahŕňa i zobytnenie podkrovia.

S ním rátajú do budúcnosti, keď deti trochu podrastú a budú potrebovať viac miesta. „Nasťahovali sme sa sem ešte bezdetní v roku 2007. Asi rok trvalo, kým sme to tu ako-tak zobytnili. Priorita bolo chýbajúce hygienické zázemie a kuchyňa.

Keď sa nám o dva roky narodili dvojičky, pripravili sme detskú izbičku z prechodnej miestnosti vedľa spálne. V budúcnosti v nej plánujeme urobiť jedáleň.“

Úpravy a zásahy

Do prác sa pustili s chuťou. Odstránili rozpadávajúce sa omietky a zistili, že základy domu sú z ťažkých žltých tehál podobných šamotu a sú uložené do výšky asi pol metra nad terén. Na ne nadväzuje klasická pálená tehla. Samotné múry sú hrubé asi pol metra.

Práve spomínaná žltá tehla pravdepodobne bráni prestupu zemnej vlhkosti múrmi, dodatočnú hydroizoláciu preto vôbec nebolo treba riešiť. A pre hrúbku múrov sa rozhodli dom zvonka nezatepľovať. Zatepľovali sa však stropy. Pod sadrokartónom je uložená tepelná izolácia, čo ich znížilo asi o 30 cm.

„Pôvodná dlážka sa už, bohužiaľ, nedala zrenovovať. Na hlinu, ktorú sme odkryli po vybratí starej podlahy, sme dali položiť fóliu a asi 5 cm hrubú tepelnú izoláciu. Na ňu sme kládli drevenú podlahu. Jedna doska bola dlhá 5 m a hrubá štyri a pol cm. Smer ukladania sme dodržali podľa pôvodného.

Do kuchyne sme vybrali keramickú dlažbu.“ Na starej fotke kuchyne objavili veľkú pec, ktorú dali podľa nej obnoviť. V zime, keď sa často prikladá, ju používajú na varenie aj pečenie. Jedlá z nej si veľmi pochvaľujú. Nová pec pribudla v spálni aj obývačke. Síce dlhšie trvá, kým sa dom vykúri, no vďaka akumulačnej funkcii sa domáci budia do tepla.

Poriadnou obnovou u stolárskeho majstra o dve ulice ďalej prešli všetky okná, dvere aj ich rámy, ktoré manželia k nemu odniesli. Keď boli späť, pán domu drevo ošetril náterom. Len strešná krytina je iná, ako bola predtým. „Klasické červené škridly sme nahradili hladkou čiernou keramickou krytinou.

Zdá sa nám, že aj vďaka tomu celý dom opeknel, pôsobí elegantnejšie. Asi nie nadarmo sa hovorí, že strecha je koruna domu. Aj kovania na dverách a okeniciach sa k nej pekne hodia,“ konštatujú spokojní domáci.

Foto:Robo Hubač

Poctivý starý byt s nápaditou premenou

Autor: Pekné bývanie/Monika Králová