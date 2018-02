Strážcom mora: Môže byť niečo romantickejšie, než bývať na majáku?

Pokiaľ túžite po takomto živote, tak momentálne je vo Walese na predaj tento nádherný maják za zhruba milión 500 tisíc eur.

Ak ste vždy snívali o bývaní v jedinečnom dome, potom tento bývalý maják by mohol byť pre vás tým ideálnym miestom.

Old Lighthouse sa nachádza v Dale v Južnom Walese a disponuje nádherným výhľadom na Skomer Island a Skokholm Island. Maják bol postavený v 18. storočí na to, aby odvracal plavidlá od skál na ich ceste z kolónií do prístavu v Bristole.

V interiéri majáku je napríklad päť spální, vyhrievaný krytý bazén s výhľadom na vrchole útesu a vlastná veža s pozorovacím salónikom.

Autor: JR/ipeknebyvanie.sk