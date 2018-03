Štvorizbový mezonet: S nebom nad hlavou

Metrážou takmer 200 m2 a veľkorysou terasou sa vyrovná rodinnému domu. Pridaná hodnota je poloha v centre mesta a veľkolepý výhľad na jeho dominanty priamo zo spoločenskej zóny. Atypické riešenie s preskleným stropom vytvára zaujímavý priestor, ktorý chcel majiteľ podporiť aj adekvátnym zariadením. Obrátil sa preto na architekta Dušana Sadloňa, ktorého prácu už mal možnosť spoznať. S plnou dôverou mu nechal voľné ruky, aby luxusnému holobytu na dvoch podlažiach vdýchol štýl aj praktickú prevádzku.

S malými úpravami

Dispozične sa byt riešil „obrátene“ Pri dvojposchodových interiéroch sa zvykne spoločenská zóna situovať na prízemie a nočná nad ňu. V tomto prípade sa oplatilo otvorený priestor obývačky s jedálňou a kuchyňou umiestniť hore, na najvyššie podlažie. Ponúka tak veľkolepý výhľad podporený aj konštrukciou s veľkými presklenými plochami. Pôvodne bolo podlažie ako jeden nedelený loft. Po dohode s majiteľom však predsa len potiahli jednu priečku poza jedálenský stôl, čím z ťažko využiteľného miesta v otvorenom priestore vytvorili útulnú podkrovnú pracovňu. Menší zásah potreboval aj kútik pre kuchyňu. Nakoľko bol príliš malý, architekt navrhol vybúrať priečku, ktorá ju čiastočne delila od obývačky. Jej miesto zaujala obojstranne využitá nábytková zostava s malým barovým pultom.

Na začiatku bolo svetlo

Keďže nadstavba sa nachádza na starom bytovom dome v srdci veľkomesta, autor interiéru si ako základný koncept zvolil typické prvky starého mestského podkrovia. Patrí sem staré drevo na konštrukcii krovu, tehlové murivo na komínoch, a do partie ležérnej povalovej atmosféry sa pridal aj zhrdzavený plech. Toto smerovanie postupne vnieslo do bielo omietnutého priestoru so šikminami požadované teplo a život. Základný prvok, na ktorý architekt natrafil hrou osudu bola pútavá séria svietidiel s tienidlami zo zhrdzaveného oceľového plechu. Bolo to presne to, čo hľadal. Rozhodol sa v tomto duchu ladiť aj vstavanú obývaciu zostavu a kozub. Drevo zastúpila kvalitná laminátová podlaha so vzhľadom starej palubovky. Vizuálne exponované steny zas obalil obkladom z pásikov tehál s patinou.

Využité šikminy

V mieste, kde sa dnes nachádzajú vstavané skrinky v obývačke, bola v holobyte nika pod šikminou konštrukcie krovu. Architekt elegantne využil jej hĺbku na zapustenie obývacej zostavy na mieru. Pás skriniek v jednej línii so zakomponovaným ohniskom kozuba sa nesie v rovnakom hrdzavom vzhľade ako na svietidlách. Cesta k obkladu z týchto plechov nebola jednoduchá. Autor interiéru ich nakoniec dal vyhotoviť na mieru v umeleckých remeslách. Výsledok však stojí za to.

Na výslní

Okrem návrhu interiéru sa však domáci pán musel popasovať ešte s jednou dosť podstatnou záležitosťou. Výhoda maximálneho optického prepojenia s exteriérom mala totiž aj svoju opačnú stránku. Keďže pri výstavbe boli použité okenné konštrukcie len s dvojsklom, vnútorný priestor by bol počas letných mesiacoch pod náporom neznesiteľných horúčav. Preto sa musel postarať o tri ochranné prvky, ktoré priniesli do interiéru optimálnu klímu počas celého roka. Nevyhnutnosť boli vonkajšie žalúzie, nad nimi priehľadná markíza, ktorá neprepúšťa teplo, len svetlo a samozrejme klimatizácia. Ich inteligentná automatizácia ovládania sa dnes stará o bezchybný chod domácnosti.

Ing.arch. Dušan SADLOŇ, autor interiéru, www.s-interier-design.com

„Už pri prvom vstupe do otvoreného, presvetleného priestoru som mal pred očami jeho riešenie. Základom bolo v novovytvorených priestoroch s množstvom najmoderrnejších technológií navodiť atmosféru celého domu a lokality starého mesta. Práve preto som použil staré materiály. Nosný prvok, z ktorého som vychádzal, bola séria svietidiel z hrdzavého plechu. K nej pribudli na mieru vyrobené obklady okolo kozuba z rovnakého materiálu. Veľká podpora pri riešení boli aj voľné ruky od investora, ktorého som, dúfam, riešením nesklamal.“

Dispozícia prízemia:

Legenda prízemia: Vstupná hala - 16 m2, Kúpelňa - 13 m2, Izba - 19 m2, Izba - 21 m2, Schody - 7 m2

Dispozícia horného poschodia:

Legenda poschodia: Obývacia izba - 45 m2, Kuchynský kút - 10 m2, Izba - 16 m2, Kúpelňa - 10 m2, Chodba - 7 m2, Výťah - 4 m2, Terasa - 24 m2

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Inéz BÚCI