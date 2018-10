Toto sú domčeky ako vystrihnuté z rozprávky, IBAŽE v nich žijú skutoční ľudia

Čo sa v nich však skrýva? Verte, že ježibaba sa už odsťahovala!

Sú štýlové, sú staré a vyzerajú ako z rozprávok. Našli sme pre vás hneď niekoľko chalúpok a domčekov, ktoré boli rozhodne inšpirované rozprávkou o Jankovi a Marienke. A kúpiť ich môžete hoci aj za milióny dolárov.



Jednou z takýchto chalúpok je aj domček vo Wiltshire. Len nedávno sa jeho majitelia rozhodli ho predať. Samotný dom bol postavený v roku 1850, pôvodne ako letný dom Lorda Barringtona z Bekett Parku. Už pri plánovaní domčeka sa nechal inšpirovať svojou svadobnou cestou vo Švajčiarsku. Dnes je to pohodlný domček s troma spálňami a s príjemným pozemkom okolo.



Jeho aktuálni majitelia veria, že ho predajú za 600 000 libier. Čarovné domčeky nie sú lacné. Podobný nájdete napríklad aj v New Yorku, jeho cena je tiež čarovná - rovných jedenásť miliónov dolárov. To čo však zvonka vyzerá ako chalúpka, je v skutočnosti honosné sídlo milionárov. Čo poviete, nechali by ste sa presvedčiť?

Pozrite si v našej galérii rozprávkové sídla!

Autor: Agáta