VIDEO: Je tu revolúcia v bývaní. Stačilo by vám LEN 26 m2? Predali sa už stovky mini domčekov!

Bývanie v malom dnes preferuje mnoho z nás, najmä mladšie ročníky. Vidina ušetrených nákladov je smerodajná predovšetkým v čase štúdia či budovaní kariéry, kedy úspory radšej väčšina míňa na vytváranie nových zážitkov než zadlžovanie sa hypotékami alebo hmotnými radosťami. Tento nový trend tak vytvára na trhu príležitosť pre mnohé šikovné projekty, ktoré sú žiadanejšie než by sa navonok mohlo zdať. Už sme vám ukázali, ako si Jenna žije so svojim mini domčekom na kolesách, predstavili vám projekt bývania v dvoch spojených prepravných kontajneroch alebo ukázali aj to, ako šikovný architekt vytvoril plnohodnotné bývanie zo starého zásobníka na obilniny. Dnes sa pozrieme na ďalšie malé bývanie. Také, ktoré ovládlo celú Britániu.

Kto? Čo?

Spoločnosť Legal & General prišla na trh s ponukou malých, prefabrikovaných domčekov, ktoré si môžete postaviť kdekoľvek. Revolučné minidomčeky na drevených základoch je možné postaviť za niekoľko hodín na mieste, ktoré zvolíte, pričom celá ich príprava prebehne v materskej továrni v meste Leeds. Čo je však pre tých, ktorí hľadajú prvé nové bývanie veľkou výhodou? Vstavaná kuchyňa, kúpeľňa s toaletou, samozrejme dvere, dokonca na mieru sediace koberce či nábytok. Zaujímavé, všakže? V našej FOTOGALÉRII nájdete pár snímkov vydareného prototypu a musíte uznať, že tomuto bývaniu vôbec nič nechýba.

S priestorom sa pracuje šikovne, rovnako ako v klasickej garsónke, kde sa nesmie premárniť ani jeden centimeter. Prvá takáto produkcia začala len uprostred minulého mesiaca a už sa predali stovky takýchto bývaní! Spoločnosti od zadania objednávky trvá LEN týždeň kým takýto domček vyrobí a prinesie namiesto, pričom náklady na bývanie si obyvatelia Anglicka môžu len pochvaľovať. Zatiaľ čo klasická garsónka s rozlohou 26 m2 tu predstavuje náklady približne 1100 libier, tento prefabrikovaný minidom si "vypýta" len 600 - 700 libier.

Zatiaľ čo jednoizbové domčeky idú na dračku, spoločnosť L & G už stihla predstaviť aj svoj nový projekt, dvojposchodový, dvojizbový prefabrikovaný domček o rozlohe 82 m2.

Zdroj: youtube.com/ Legal & General

Autor: Mária Ambrozová