Viktoriánska vilka dostala nový, nadčasový šmrnc. Ostré hrany a snehobiela kuchyňa vás dostanú!

Dnes pôjdeme na návštevu do austrálskeho veľkomesta Melbourne. Práve tu sa nachádza pôsobivé bývanie s pôvodom vo viktoriánskom období, ktoré však od šikovných architektov a dizajnérov prednedávnom získalo nový, nadčasový šat, ktorý si zamiluje nejeden nadšenec minimalizmu, priamych uhlov a vzdušných priestorov.

Rekonštrukciu z pôvodného sídla na novodobé bývanie mali na starosti architekti zo spoločnosti Robson Rak a dizajnéri zo štúdia Made by Cohen. Z pôvodných detailov si na dome môžeme všimnúť len tehlové komíny alebo ozdobnú striešku nad verandou pred vstupom. Po vstupe však na vek stavby určite zabudnete. Dlhá vstupná hala vedieť naprieč celým domom a až na jej konci sa nachádza veľká obývacia izba s kuchyňou otočená do záhrady, ktorá je lemovaná vysokými oknami v kovových rámoch, ktoré dovnútra vpúšťajú množstvo prirodzeného svetla. Záhradnú dlažbu tvorí betónová podlaha a celý priestor je lemovaný vysokým, pevným plotom. Napriek tomu, že záhrada je relatívne malá, nechýba vertikálna záhradka plná byliniek a aj vyvýšené kvetináče s vysadenými vysokými stromami a okrasnými trávami. Pôsobivým detailom je drevená lavica vstavaná do jednej zo stien záhrady.

Kuchyňa, ktorá je opticky prepojená s obývačkou vďaka veľkému, masívnemu jedálenskému stolu je čistučko biela. Biele sú skrinky, pracovná doska aj kuchynská zástena. Svetlé drevo na barovom sedení aj pri jedálenskej zostave vzdušnosť materiálu len podporuje, a tak to zostáva aj v ďalších miestnostiach domu. Spálňa stavia na jednoduchosti a jej najkrajšími detailmi sú napríklad tehlový otvorený kozub alebo pracovné miesto priamo pod oknom, ktoré využíva prirodzené svetlo. V detskej izbe dominuje zelená, drevená posteľ a veľký obraz jablka na stene, nuž a v kúpeľni je to vstavaná skriňa s množstvom úložného priestoru. Veď pozrite sa sami.

Autor: Mária Ambrozová