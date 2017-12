Na návšteve: Z mestského človeka milovník tichého vidieka v úžasnom dome!

Majiteľ, kedysi telom i dušou mestský človek, zatúžil pred niekoľkými rokmi po pokojnejších víkendoch strávených bližšie k prírode. Porozhliadol sa po víkendovom domčeku v kopcoch nad mestom. Natrafil na starý vidiecky dom s dvorom a so záhradou. Ako nám prezradil, veľmi sa mu zapáčili výhľady a pokoj, ktorý tu cítil. Preto dlho neotáľal a pozemok kúpil.

Navyše, nešlo o lukratívnu lokalitu, malá obec sa končí slepou ulicou a tomu zodpovedala i cena. Zanedlho bola na predaj podobná nehnuteľnosť, i keď o dve parcelné čísla ďalej. Aby neprišiel o spomínaný pokoj, kúpil i tú. S úsmevom vysvetľuje: „Mám široké príbuzenstvo s množstvom malých detí, tak som vedel, že to tu naplno využijem.“ Nijako mu nevadilo, že medzi jeho pozemkami žije sused, mladý otec rozrastajúcej sa rodiny. Ako prvé vymenili, obojstranne výhodne, časti pozemkov a prestavali ploty.

Do tretice všetko dobré

Zo suseda, ktorý žil s rodinou v dome po starých rodičoch, sa vykľul šikovný a spoľahlivý murár, tesár, stolár a napokon i záhradník. Hneď vedľa mal vlastnú stolársku dielňu. Podľa pokynov majiteľa sa pustil do prác, prípadne na ne dozeral. Z pracovného vzťahu sa postupne vyvinul kamarátsky. Keď už dom veľkosťou rodine nevyhovoval, presťahovala sa do väčšieho, na druhej strane ulice.

Zanedlho nato dielňa nedopatrením vyhorela a mladý otec rodiny sa rozhodol dedičstvo po predkoch predať. A komu inému ho mal ponúknuť ako dobrému kamarátovi susedovi? Ten ponuku prijal. Tak sa spojili tri pozemky do jedného, na ktorom teraz stojí niekoľko viac či menej zrenovovaných stavieb. Najväčšou prestavbou a zväčšením nakoniec prešiel dom po starom otcovi, kde dnes domáci pán už druhý rok žije. Pochvaľuje si:

„Už cestou z práce mi krajina vyčistí hlavu. Tu mám čas a možnosť vypnúť a zrelaxovať. Úplne ma za srdce chytila okolitá príroda. Vonku sa stále niečo deje, mení a zo mňa sa stal verný pozorovateľ a obdivovateľ.“

Poďte s nami aj na ďalšiu návštevu. A to priamo do srdca Malých Karpát!

Náročná prestavba

Pôvodný, pomerne malý dom s hrubými múrmi z nepálených tehál mal pôdorys tvaru obdĺžnika. Jedna miestnosť bola domurovaná neskôr, z pálených tehál. Ako prvé, približne pred siedmimi rokmi, dal nový majiteľ stavbu podrezať. Zo severnej strany pribudli okenné otvory s výhľadom do krajiny a veľkorysá presklená miestnosť slúžiaca ako jedáleň.

Všade sú použité tepelnoizolačné trojsklá, v zime sa preto interiér príliš neochladí a v lete sa zaobíde bez klimatizácie, stačí poriadne vyvetrať. Dom sa i zatepľoval, múry z nepálených tehál difúzne otvorenou sklenou vatou, z pálených nepriedušným polystyrénom. Veľkú zmenu zaznamenala strecha, zväčšila sa, zateplila a zobytnila. Pred rokom pribudlo dvojúrovňové jazierko s biologickým filtrom.

Horná časť pri terase slúži na priame osvieženie, najmä deťom. Voda z nej prepadá do nižšej, okrasne poňatej úrovne s vodnými rastlinami. Rekonštrukcie a zväčšenia sa dočkala i vyhorená dielňa. Zo strany ulice poskytuje úložné priestory, od záhrady wellness s vírivkou a so saunou, navyše s krásnym výhľadom do krajiny.

Zariaďovanie ako koníček

Domáci pán má k dizajnu a nábytku profesijne blízko. Prestavba domu a interiérové úpravy prebiehali za dôležitej asistencie dobrej známej. „Ja som mal vždy takú rámcovú predstavu o veľkosti a využití a moja známa s jej vkusom a výbornou predstavivosťou urobila náčrty a predvýber troch-štyroch alternatív, či už išlo o podlahy,obklady, nábytok, alebo o doplnky. Z toho sme potom vyberali. Pri realizáciách dokázala nakresliť a dozrieť i na všetky detaily. Pôvodne som preferoval vyslovene rustikálny štýl, no i pod jej vplyvom som sa posunul k istej modernosti,“ vysvetľuje.

Komunikácia je základ

Záhradného architekta, ktorý by spojil všetky pozemky a ulahodil domácemu svojím vkusom, nenašiel na prvýkrát. Až Janka Barteková ho presvedčila prístupom, vizuálnym cítením a odbornosťou. Bola schopná vypočuť ho, viesť, ale i rešpektovať či prísť s novým nápadom a predstavou.

Projekt a realizácia sa vyvíjali postupne, aj podľa toho, ako sa dokončovali stavebné práce. Bolo treba odstrániť nálety a zničené stromy, nasledovali terénne úpravy a napokon nové výsadby. Ovocný sad a jeho čaro sa zachovali. Viaceré z jabloní napríklad neslúžia primárne na produkciu, no cenia si ich tu ako stromy. Majiteľ tiež sníval o kvetinovej lúke, pribudla vo svahu za domom. Trávnik sa nanovo vysieval, iba pod vodným prvkom sa ukladal koberec, aby bol ihneď pochôdzny. Ako posledné sa budovali trendové vyvýšené záhony pri romantickom skleníku, ktorý domáci objavil na zahraničnej výstave.

Pri tvorbe tradičného vidieckeho prostredia platí pravidlo – nepretvárať. Jedinou vítanou a povolenou zmenou je návrat k pôvodnému. S uplatnením tohto princípu sa nám podarilo vytvoriť jedinečné miesto na snívanie i plnenie snov, poskytujúce možnosť dokonalého relaxu.

Jana Barteková

Záhradná architektka

www.landdesign.sk

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Anna KRÁLOVÁ