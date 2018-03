Záplava bielej: Stará továreň sa zmenila na štýlové, snehobiele kráľovstvo!

chátrala a čakala na nového majiteľa. V roku 2014 sa napokon dočkala a začali sa diať veľké veci. Opusteným trom spálňam rozprestierajúcim sa na troch poschodiach, len s chudobnou kuchynkou a takmer žiadnym osvetlením, sa dostalo krásnej premeny. Akej? Čítajte ďalej.

Potenciál ošarpaných miestností videla nová majiteľka najmä v množstve prirodzeného svetla a zabral aj krásny výhľad na historické mesto Norwich. Už pred začatím rekonštrukcie vedela, že interiér bude snehobiely.

Pekne od začiatku

Ako prvá prišla na rad kuchyňa. Najprv to bola kuchynská linka v tvare U, neskôr výber pracovnej dosky, kde sa rozhodovalo medzi žulou či betónom, no nakoniec vyhral syntetický materiál v matnej bielej farbe. Industriálny nádych dávajú priestoru priesvitné plastové stoličky pri pulte oddeľujúcom kuchyňu od obývačky alebo veľké svietiace písmená na stene. Majiteľka sa snažila všetkým miestnostiam vďaka premyslenému výberu zriadenia dodať šmrnc rokov, z ktorých budova pôvodne pochádza a to sa podarilo.

Ďalšími pôsobivým prvkom je napríklad okrúhla posteľ v hlavnej spálni, ktorá stojí pod obrovským strešným oknom, komody so zrkadlovým povrchom, veľké lampy v tvare vtáčích klietok alebo množstvo zelene. Pozrite sa na toto štýlové bývanie zblízka v našej fotogalérii.

Autor: Mária Ambrozová