Zvonku rozpadávajúca sa chalúpka, vnútri moderná betónová džungľa

Existuje staré príslovie „ nesúďte knihu podľa podľa obalu“. Tak je to aj s dvesto rokov starým kamenným domom vo Švajčiarsku, ktorý sa navonok zdá v biednom stave a pôsobí, že sa každú chvíľu rozpadne.

Avšak zvonka nie je vidno, pretože architekt Buchner Bründler nechal stavbe zvonka rozpadajúci sa vzhľad a vnútro domu kompletne zrekonštruoval v minimalistickom štýle.

Ako ruina

Zvonku si pozorný okoloidúci všimne len malé zmeny. Viditeľné sú sklené dvere do záhrady a nový komín z betónu. Interiér však bol zrekonštruovaný monolitickým betónom, ktorý vytvoril nový objem vo vnútri starých a schátralých múrov.

Konštrukcia sa otvára na juh a na západ prostredníctvom vysokých, skladacích drevených okeníc. Keďďže chalupa bola koncipovaná ako letné víkendové sídlo, jej vykurovanie neriešili. Pridané boli nové plastové okná.

Betón v hlavnej úlohe

Betón formuje strechu, s jestvujúcimi stenami pôsobí ako stratené debnenie. Architekti vytvorili betónom všade na stenách ilúziu dreva. Noné konštrukcie sú uživené drevom.

Nový betónový vzhľad dal interiéru modernú a pokojnú atmosféru. Všetky nové prvky sú z betónu – betónová vaňa v podlahe, kuchynská linka integrovaná ako jeden odliatok betónu do formy. Monochromatická farebná paleta, pokojná atmosféra a jednoduché zariadenie v modernom šate, to všetko vytvára z na prvý pohľad nezaujímavých priestorov neobyčajné miesto na trávenie dlhých letných večerov, pričom si stále zachováva svoju pôvodnú tvár. Vychutnajte si tento pôsobivý architektonický a dizajnérsky skvost zo srdca Švajčiarska, ktorý získal aj ocenenie The Beton Architecture Prize.

Zdroj: youtube.com/Luka Dogan

Autor: am/ipeknebyvanie.sk