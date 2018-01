5x celebritné bývanie: „Realiťáci“ sa rozrozprávali o manieroch hviezd

1. Celebrita je tá posledná, ktorá reálne príde na obhliadku svojho budúceho domu. Ako správne predpokladáte, nemajú čas (a možno ani chuť) obiehať množstvo všetkých nehnuteľností v lokalite, kam sa chcú presťahovať a preto vždy pošlú svoj tím, ktorý nehnuteľnosť prvý krát preverí za nich. Až po tom, ako vyberie jednu či dve z nich ako tie pravé, prichádza na rad skutočný budúci majiteľ domu. Ale napríklad taký Leo DiCaprio sa s tým vraj netrápi, dom kúpil bez toho, aby ho pred sťahovaním čo i len videl (a nie je to jedinečný úkaz).

2. Hviezdy a hviezdičky majú uletené požiadavky. Chcú napríklad parfumované chladničky alebo iné zaujímavosti. Jedna celebrita vraj pred kúpou domu zisťovala, či je možné mať na svojej streche vlastný včelí úľ, pretože v rámci bio ošiaľu sa chcela stravovať zdravo a tak verte tomu, že na tú strechu nakoniec jej osobný úľ dostali a následne prenajímali profesionála, ktorý ho pravidelne kontroloval a stáčal vyrobený med.

3. Aj celebrity chcú bývať v domoch celebrít. Ak ste našim verným fanúšikom a sekcia Bývanie celebrít vám nie je cudzia, viete, že celebrity si často predávajú domy medzi sebou. Jeden kúpi, druhý predá. A tak je to stále dookola. Napríklad speváčka Mariah Carey u svojej realitnej agentky roky zisťovala, kedy bude na predaj penthouse po hviezde Barbare Streisand, pretože tá bola jej idolom a neverili by ste, ale nakoniec sa jej kúpa aj podarila.

4. Fanúšikovia chodievajú na obhliadky za zámienkou, že chcú nehnuteľnosť kúpiť, no v skutočnosti len zisťujú, ako vlastne bývajú ich obľúbené hviezdy. Nie je to žiadne prekvapenie. Realitné agentúry v tomto prípade musia hrať hru na tajných agentov a preverovať u bánk svojich klientov potvrdenia o tom, že si môžu dovoliť nehnuteľnosť, o ktorú sa zaujímajú a nie je to len nejaký Janko Mrkvička prenasledujúci celebrity.

5. A pri zvláštnych požiadavkách aj skončíme. Realitní agenti priznali, že nie je nič výnimočné ak si hviezdy zažiadajú veľké samostatné izby, ktoré budú chránené ako súkromný sejf, kam si môžu uložiť svoje najcennejšie poklady. Tak isto sa už sto krát stretli s požiadavkou na tzv. safe room, čo znamená miestnosť, kde sa môžu ukryť napríklad v prípade vojnového útoku, majú tam dostatok vody a jedla a celkové vybavenie na prežitie niekoľkých dní. A okrem toho často požadujú, aby sa v blízkosti nachádzal heliport (dokonca taký, kam by mohli z domu či bytu prejsť bez použitia auta), skrátka pretože radi na väčšie vzdialenosti využívajú helikoptéry. Čo viac dodať.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk