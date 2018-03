Takto kedysi bývala dáma strieborného plátna, sympatická Meryl Streep

Má sympatický humor, nesmierny herecký talent, cit pre módu a navyše aj býva štýlovo. V typickom mestskom dome v New Yorku, časti Greenwich Village bývala od roku 1995 až do roku 2004, kedy ho predala za 2,1 milióna dolárov dedičke svetovej firmy Johnson & Johnson, Libet Johnson.

Tzv. townhouse bol postavený v roku 1895 a nesie so sebou niekoľko zaujímavých historických detailov, no interiér si herečka pretvorila na svoj obraz a musíme priznať, že naozaj štýlovo. Najväčšou rekonštrukciou prešla kúpeľňa, ktorá je spojená so šatníkom a obklad stien a podlahy sú z krásneho bieleho talianskeho mramoru.

Dom sa pýši vysokými stropmi, mahagónovými posuvnými dverami, originálnymi lištami a aj šiestimi kozubmi riadenými najnovším smart systémom. Asi ako každá gazdinka, aj herečka si dala záležať na svojej kuchyni. Nachádzajú sa tu dve chladničky, dve umývačky riadu, chladiaci box na víno a aj plne vybavený pracovný ostrov. Farebne sa tu spája klasická drevená podlaha s moderným lookom metalickej oranžovej a nerezu.

Dokopy má tento typický mestský dom päť poschodí, krásnu kamennú terasu s posedením a ťahavou zeleňou a tiež k nemu patrí oddychový priestor na streche so záhradou, špeciálnou dielňou a práčovňou. Nuž, nestarnúcej herečke sa tu určite bývalo príjemne, nakoniec pred tým, ako sa presťahovala do luxusnej časti Tribeca v dome bývala takmer 10 rokov.

Autor: Mária Ambrozová