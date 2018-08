Bláznivý Austin Powers a jeho super luxusné bývanie!

Excentrický herec, Mike Myers je komikom, ktorého niekto miluje a niekto zase nenávidí. Mnohí možno netušili, že v originálnom znení prepožičal svoj hlas zlobrovi, zelenému Shrekovi. Ak ste si mysleli, že sa vo vlnách šoubiznisu už dávno stratil, nie je to úplne tak. Mimoriadne sa mu darí, a preto si môže dovoliť aj toto bývanie.

Herec so svojou manželkou nedávno kúpil krásne bývanie v luxusnej časti New Yorku, zvanej Tribeca. Za 14,65 milióna dolárov získali prepychový apartmán so štyrmi spálňami, ktorý má svoj vlastný výťah, mramorom obloženú kúpeľňu alebo krásne dubové parketové podlahy na viac ako 400 m2. Okrem toho k bytu patrí tiež krytý bazén, priestranná zelená terasa, fitness centrum, vínna pivnica s kontrolovanou teplotou a vlhkosťou a tiež niekoľko parkovacích miest. Nakuknite s nami.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk