Čo má doma a ako býva výstredný módny návrhár Róbert Vrzala?

Módny návrhár nedávno predstavil aj niekoľko dizajnérskych kúskov nábytku. Svoj dvojizbový byt v širšom centre Bratislavy si však zariadil funkčne a čierno- bielo. Umelec inklinuje k neutrálnym farbám, ktoré sa dajú kombinovať s hocičím.

„Byt som si zariadil čisto, minimalisticky s dôrazom na funkčnosť a detail. Niektoré doplnky som aj sám navrhol,“ hovorí Róbert a dodáva: „Je tu príjemne, dosť zelene, pekne upravené okolie. Som blízko centra,“ hovorí, no napriek tomu, že je spokojný, uvažuje o tom, že by sa rád presťahoval do Starého Mesta. Láka ho architektúra starých domov a realizoval by sa viac aj pri zariaďovaní bytu. „Využil by som tam aj vlastné návrhy,“ plánuje.

Umelecká sexualita

Okrem toho, že sexuálne symboly sa objavili v módnej tvorbe Róberta Vrzalu, dominujú aj v jeho byte. Do očí vám hneď pri príchode udrie obrovská kniha, ktorú má vystavenú ako dekoráciu. „To je taká oplzlá kniha plná mužských penisov,“ vysvetľuje a upozorní nás aj na obraz nad sedačkou s rovnakým motívom.

Takisto na konferenčnom stolíku má niekoľko šteklivých knižných diel. „Myslím si, že sexualita ovplyvňuje umelcov a ja nie som výnimka. Podľa mňa to patrí k umeniu - človek ako taký, a teda aj nahota,“ priznáva návrhár. Zároveň tvrdí, že jeho cieľom nie je prezentovať sa iba kontroverznými kolekciami. „Moja tvorba je rozsiahla a každý si tam nájde to svoje.“

Autor: ŠARM/Martina KORBAŠOVÁ