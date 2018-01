DiCaprio už čoskoro otvorí svoj unikátny eko rezort na súkromnom ostrove!

Charizmatický Leo má mnoho záľub. Okrem toho, že je skutočne vynikajúcim hercom, ktorého tento rok aj náležite ocenila odborná porota udelením prestížneho ocenenia Oscar (ktorý mu už niekoľko krát len o chĺpok unikol), je veľkou rybou vo svete realít a taktiež skutočným bojovníkom za záchranu našej planéty. Sám je členom či dokonca organizátorom niekoľkých projektov, ktoré sa zaoberajú globálnym otepľovaním či alternatívnymi formami získavania energií, znečisťovaním planéty, výrubom pralesov alebo dedičným chorobám.

V roku 2005 Leo spolu s ďalším investorom odkúpil jeden z ostrovov blízko pobrežia Belize, kde práve prebiehajú práce na komplexe tzv. eco-frienly bývania. Lokalita má rozlohu 104 akrov a bude sa skladať z 36 súkromných domov a 36 dovolenkových víl, ktoré budú plne využívať obnoviteľné zdroje energie, striktne dodržiavať recykláciu odpadov, už samotná stavba bude pozostávať len z lokálnych materiálov, všetky vozidlá budú na tzv. zelený pohon a aj pitná voda bude podávaná v opakovateľne použiteľných fľašiach spolu s čisto organickým jedlom.

Samotné domy sú naprojektované v dizajne luxusných svetoznámych hotelov, no budú sa vyznačovať najmä slamenými strechami, tmavými drevenými podlahami, no aj mramorovými doplnkami a veľkými bazénmi. Leo už teraz oznámil, že cena víl sa bude pohybovať od 5 do 15 miliónov dolárov. Nahliadnite sami, ako má tento úžasný rezort vyzerať.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk