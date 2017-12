Dvere namiesto stola: V byte Michala Skraka sú aj vyhodené veci

V relácii Nové bývanie dizajn pomáha ľuďom meniť a skrášľovať ich domovy. Tentoraz Michal Skrak ukázal svoj vlastný príbytok. Priznal, že nemá vyhranený štýl a vzhľadom na svoju profesiu mu neostáva nič iné, ako zobrať na milosť všetky typy dizajnu.

„Keď som u niekoho na návšteve, vôbec neposudzujem, ako má zariadený byt alebo dom. V princípe všetko, čo pre človeka znamená niečo pozitívne, má mať miesto u neho doma. Keď to na vás dobre vplýva a robí vám to radosť, majte tam hocičo,“ vysvetľuje s úsmevom Michal, ktorý sa venoval aj scénografii seriálov a reklám.

Navrhovať zariadenie bytu reálnym ľuďom je však celkom odlišné, keďže jednotný vkus nemajú ani tí, ktorí spolu žijú. Väčšinou ukáže klientom fotografie rôznych štýlov, aby si vybrali, čo sa im páči, a podľa toho sa vie orientovať v navrhovaní dizajnu. „Mám rád čisté línie, ale napríklad studené, minimalistické veci, to mi nie je veľmi po chuti. Musí tam byť vždy nejaký farebný akcent alebo niečo zaujímavé. Jednoducho, treba do toho dostať život, sterilitu nemám rád,“ priznáva dizajnér.

Nábytok z chodby

Problém rozdielneho vkusu sa, našťastie, netýka Michala a jeho manželky Janky. Zhodujú sa takmer na všetkom, čo majú v byte. Napriek tomu, že Michala zariaďovanie interiérov živí, bez súhlasu svojej polovičky by si nedovolil priniesť domov žiadny kúsok.

„Všetko spolu konzultujeme, aj keď som ten, kto to vymýšľa, ale ide o to, aby sme sa zhodli, čo sa nám darí,“ pochvaľuje si. V byte situovanom takmer v centre mesta bývajú štyri roky, hoci ich snom bol rodinný dom. Aj keď mali hotový projekt, nakoniec z toho zišlo a užívajú si priestranný byt s rozlohou stotridsaťpäť štvorcových metrov.

„Bývanie sme hľadali dosť dlho, ale sme veľmi spokojní. Prerobili sme si to podľa svojich predstáv, no nemôžem povedať, že je to už tip-top, a je otázne, či niekedy bude. Stále mám chuť niečo vymýšľať a vylepšovať,“ hovorí s úsmevom Michal Skrak.

Keďže bývajú na frekventovanej ulici, majú doma aj špeciálny vetrací systém, ktorý zabezpečuje nonstop výmenu vzduchu. Zaujímavosťou je napríklad stolík v obývačke. „Je po Jankinom deduškovi, mal ho v záhrade, kde sme mali stavať dom,“ hovorí domáci pán a hneď vysvetlí aj pôvod starého písacieho stroja. „Sme traja synovia a otec kúpil štyri stroje, ktoré vyčistil opravil a každému jeden daroval.“ Byt zdobia tiež veci nájdené na chodbe bytového domu a ako pracovný stôl im slúžia staré vchodové dvere.

Autor: ŠARM/Martina KORBAŠOVÁ