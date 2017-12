Fičí na starinách: Komička Evelyn zbiera starožitný nábytok

Neprehliadnuteľná blondínka je veselá kopa a rovnakým dojmom pôsobí aj byt, v ktorom žije s priateľom Petrom vyše pol roka. Nemajú radi panelákové byty, preto neprekvapuje starší dom so záhradkou, kde si tvoria zázemie. „Páčia sa nám takéto staré domy, vysoké stropy. Hneď ako sme sem prišli, cítila som tu pozitívnu energiu. Bolo rozhodnuté,“ opisuje Evelyn chvíľu, keď sa s priateľom rozhodli pre nehnuteľnosť v širšom centre Bratislavy.

Úlovky z bazárov

Dvojica predtým bývala v Petrovom prenajatom jednoizbovom byte, kde sa podľa slov Evelyn už nezmestili. „Časom sa rozhodol, že už má vek na to, aby mal vlastné zázemie. Aj ja som si vždy chcela nájsť niečo svoje, len pre ten pocit, aby som mala. Chvíľku sme hľadali a zrazu nám tento padol do oka. Musíme ho však celý prerobiť. Keď sme sem prišli, vyzeralo to tu tragicky. Každá stena bola inej farby, kúpeľňa a samostatná toaleta úplne otrasné,“ priznáva komička.

V interiérovom dizajne sa vraj s partnerom celkom zhodnú. Ona má síce v niečom inú predstavu, ale keďže byt je Petrov, chce ho nechať, nech si ho urobí podľa seba. „Väčšinou sa vieme pri zariaďovaní zladiť. Peťo je navyše veľmi zručný, on si veľa vecí urobí aj sám.“ Evelyn baví vyberať zariadenie, problém jej skôr robí to, že sa jej páči priveľa vecí. Potom sa stane, že v trojizbovom byte majú osem kresiel.

„Neviem sa rozhodovať, čo sa k čomu hodí, je to pre mňa chaotické. Radšej si dám poradiť od niekoho, kto sa v tom vyzná. Mám rada farebné veci, aj tu je to pestré. Ale potrebujem radu, lebo nemám rada preplácanosť‘,“ objasňuje. Byt sa nesie v retro štýle a mnoho kusov nábytku pochádza z búrz na Červenom Kameni a bratislavskom Interi. Pre netradičnú komodu sa Evelyn s Petrom vybrali k Rómom do obce Zlaté Klasy. Ukoristili ju za tridsať eur.

Izbu, v ktorej komoda tróni, využíva blondínka ako šatník a pracovňu, ale miesto si tu našla aj posteľ pre prípadných hostí. Evelynin kútik zahŕňa pracovný stôl a počítač. „Mám tu aj všetky svoje maličké hlúposti. Milujem zbytočnosti typu svietiaci zajac, ananásová pokladnička. Tisíc somarín. Je to taký môj malý ružový priestor.“

Tam píše cestopisy aj nápady na vtipné videá. „Tie sa rodia väčšinou vonku alebo v posteli pred spaním, čo ma ide poraziť, lebo môžem sedieť dve hodiny v pracovni a nič, a len čo si ľahnem, už to ide. Napíšem si to do telefónu alebo zabudnem,“ smeje sa študentka marketingu a masmediálnej komunikácie.

Frajer a priatelia na skrini

Prvou miestnosťou, kde si dali poradiť od profíka, je spálňa. Zariadil im ju architekt v televíznej relácii o dizajne. „Pôvodne to bola ,bordeláreň‘. Ale túžili sme mať prvú izbu už takú, kde sa cítiš ako doma,“ objasňuje. Šatníkovú skriňu si ozdobila polaroidovými fotografiami blízkych. Fotoaparát jej kúpil priateľ, je to Evelynina obrovská záľuba

„Strašne som ho chcela. Veľmi ma baví, že fotky mám hneď hotové. Peťo mi ho teda kúpil, no nie dnešnú modernú napodobneninu, ale originál Polaroid. Toto si od neho veľmi cením,“ chváli polovičku. Dvojica si očividne mimoriadne rozumie. Stretli sa pred dvoma rokmi na párty, kde Peter robil dídžeja, a malo to expresný vývoj.

„To nie je úplne romantický príbeh. Hneď ako sme sa spoznali, dali sme sa dokopy. Okamžite to zaiskrilo,“ smeje sa blondínka, ktorá krátko nato odcestovala do Portugalska na polročný študijný pobyt. Vzťah teda mali na diaľku.

„Keď som sa vrátila, chodila som po kamošoch, lebo som tu nemala ešte vyriešené bývanie, tak som squatovala kade-tade. Raz som zakotvila u Peťa s tým, že na víkend. A už som ostala. Nemám rada hneď s niekým bývať, no tak sme si rozumeli, že to klaplo. Ale nie som ten typ, čo sa hneď pricucne, toto bola výnimka,“ priznáva Evelyn s dodatkom, že priateľ ju nevyhodil, lebo je super spolubývajúca.

Pri ňom zistila, že ju baví starať sa o niekoho. „Predtým som neznášala niekomu chystať raňajky a variť, ale pri ňom sa mi to tak objavilo. Doteraz som bola vždy samostatná jednotka, nepotrebovala som ani to, aby sa o mňa niekto staral. Teraz veľa varím, ale mäso veľmi nie, až tak ho nemám rada. Robím najmä cestoviny a super šaláty. Sem-tam si pripravíme ryby, Peťo má rád tuniaka.“ Hodom je však na istý čas koniec, Evelyn ide chudnúť.

A teda dietovať. Rozhodla sa pre osvedčenú proteínovú stravu z prášku. Dala si métu zhodiť dvadsať kíl a túto výzvu bude dokumentovať na svojej novej stránke. „Chodím aj cvičiť štyrikrát do týždňa s trénerom, najmä kardio. Každý týždeň budem uverejňovať na internete, ako to prebieha, ako sa cítim. Myslím, že veľa žien sa chce pustiť do chudnutia a ja ich budem motivovať. Keď majú možnosť sledovať ma, je najmenej spraviť to takto verejne, pomôcť im. Ja som hrozne odhodlaná,“ zastrája sa.

Autor: ŠARM/Jana RAGANOVÁ