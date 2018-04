FOTO: Gýčová vila Mojsejovcov sa zmenila na nepoznanie!

Nedá sa zabudnúť na opulentný nábytok z drahých materiálov, veľa zlata, vzorov a motívov. Mojsejovská vila na Pereši, ktorá bola kedysi majetkom Braňa a Nory, a zároveň súčasťou bláznivej reality šou, je dnes vďaka zásahu jedného z jej aktérov zmenená na nepoznanie. Presvedčiť sa o tom môžete v galérii pod článkom.

František Kabrheľ alias Versače sa už dávnejšie pustil do jej rekonštrukcie a priznal, že práce bolo viac než dosť: „Z pôvodného zariadenia tu nie je absolútne nič. Ani kozub. Nie sú tam ani strážcovia či záhradník. Zmizla aj búdka na stráženie. Pribudli však bezpečnostné kamery. A hlavne to nie je vila Mojsejovcov, ale Františka Kabrheľa. Je to jasné?“ prezradil exkluzívne pre PLUS 7 DNÍ. Vila po roku 2010, kedy sa ju nepodarilo manželom predať za 700 000 eur, zostala chátrať a s ňou aj veľké záhrady.

Autor: Mária Ambrozová, Plus 7 dní