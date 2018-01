FOTO: Hviezda seriálu Ako som spoznal vašu mamu a jej bývanie za 4 milióny!

Herečka Cobie Smulders je rodenou Kanaďankou, ktorá si za svoje povolenia vybrala herectvo, no často nahliadne aj do divokých vôd modelingu. Známou sa stala najmä vďaka excentrickej postave Robin Scherbatsky v americkom sitkome Ako som spoznal vašu mamu, kedy sa pravidelne na televíznych obrazovkách objavovala od roku 2005 až do marca 2014. Neskôr ju zaujali akčné snímky a tmavovlasú krásku si môžete pamätať tiež z filmov Avengers alebo Kapitán Amerika. Dnes sa pozrieme zblízka na jej krásne bývanie, ktorého sa rozhodla zbaviť.

Takmer 150 m2 útulného apartmánu vo veľkom New Yorku má na cenovke 4 milióny dolárov a nový majiteľ za túto cenu dostane krásny byt s troma spálňami, troma kúpeľňami a veľkou súkromnou terasou. O dizajn interiéru sa postaral známy dizajnér David Rockwell a vytvoril priestor, kde sú vysoké stropy a priestranná spoločenská zóna doplnené unikátnymi bambusovými podlahami, veľkými oknami a kusmi nábytku vytvorenými na mieru. Ďalším plusom je špeciálnym systémom čistený vzduch a voda a tiež tzv. eko-friendly materiály.

K apartmánu tiež patrí veľká strešná terasa plná zelene, o rozlohe 60 m2 alebo detské ihrisko, fitness centrum so štúdiom jogy, kaviareň, veľký bazén alebo spoločné záhrady. Okrem toho, v tejto budove sa to celebritami len tak hemží, pretože svojim domovom ju nazývala napríklad topmodelka Tyra Banks alebo oscarový herec Leonardo DiCapriom ktorí si tak ako Smulders mohli užiť úžasný výhľad na World Trade Center či rieku Hudson.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk