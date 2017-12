FOTO: Prekvapivo obyčajné bývanie: Ktoré svetové celebrity si nepotrpia na luxus?

V našej sekcii Bývanie slávnych vám deň čo deň prinášame neuveriteľné luxusné sídla svetových hviezd, ktoré sa pýšia mramorovými obkladmi, exotickým drevom, dizajnérskymi kúskami nábytku, zlatom, kinosálami či ochrankou. Na to ste si už určite zvykli. Určite však nemôžem všetkých hádzať do jedného vreca. Tých, ktorí nepotrebujú mať na pozemku ZOO, kaplnku, či v garáži tucet áut, je viac, než by ste si možno mysleli. Svoje ťažko zarobené milióny totižto rozumne investujú a na krásne bývanie ešte stále nejaký ten (prevažne) dolár zostane.

>>> Viac sa dozviete v našej FOTOGALÉRII <<<

Autor: Mária Ambrozová