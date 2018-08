FOTO: Stredomorské bývanie autora slávnych televíznych seriálov vás dostane

>>> Chcete vidieť toto bývanie zblízka? Inšpirujte sa v našej fotogalérii <<<

René Echevarria je americkým autorom a producentom televíznych seriálov, ktorého korene siahajú na temperamentný ostrov Kuba. Postaral sa o niekoľko známych titulov, ktoré získali slávu po celom svete a stojí napríklad za zrodom seriálu Star Trek: The Next Generation, Vtierka Castle, Terra Nova alebo teenagerský fantasy seriál Teen Wolf. Až donedávna umelec býval v krásnej vilke v losangelskej časti Agoura Hills a po predaji mu na účet pribudlo 1,87 milióna dolárov.

Krásny dom v stredomorskom štýle bol postavený v roku 1987, má rustikálny vchod, ktorý sa otvára do priestrannej haly s galériou a zdobeným kovovým zábradlím schodiska. Na jednej strane potom stojí vstupný salónik s formálnou jedálňou a oproti nim je to veľká spoločenská miestnosť s kozubom. Kuchyňu ďalej zdobí centrálny pracovný ostrovček, nechýba ani denná miestnosť, 6 spální, 5 kúpeľní, a to všetko na 500 m2. Pôsobivý prvkom obývacej miestnosti je v stene zabudované akvárium s exotickými „obyvateľmi“, no hodnotu domu tiež dvíha krásny exteriér – fontána, terakotovými tehlami vykladaná terasa alebo tropické rastliny navôkol. A luxusný dom amerického producenta by sa rozhodne nezaobišiel bez veľkého bazéna a vírivky, ktorá nechýba ani tu. Pozrite sa sami.

