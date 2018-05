FOTO: O štýlový byt známej herečky a modelky sa záujemcovia poriadne „pobili“!

Diane Kruger, kráska s nemeckými koreňmi, je dnes známa nie len vďaka svojim filmovým postavám (Trója, Nehanební bastardi, Lovci pokladov,…), ale aj vďaka svojmu vycibrenému vkusu a minulosti nasýtenej svetom toho najvyššieho modelingu na Európskom kontinente či dokonca štúdiu baletu. Poriadna dávka šarmu nechýba ani jej bývaniu, ktoré sa prednedávnom Kruger rozhodla predať. Vtedy ešte nečakala, že o jej apartmán v štýle loftu vypukne tvrdý boj.

Realitné kancelárie hovoria o tvrdej vojne dvoch potenciálnych kupcov, ktorý stanovenú cenu 985 000 dolárov zodvihol na 1,1 milióna po dvanástich prihadzovaniach. O čo sa teda pobili?

Štýlový apartmán kúpila herečka v roku 2015 a podľa vlastných slov sa zamilovala do jeho okolia. Netúžila žiť vo West Village, luxusnej časti, no učarovalo jej o niečo voľnejšie ovzdušie. Interiér, kde steny zdobí odhalená tehla, veľké okná otočené na slnečný juh, profesionálna sivá kuchyňa s nerezovými povrchmi, a len jedna, no útulná spálňa, je doplnený o moderný nábytok s nádychom urban mestského štýlu.

Autor: Mária Ambrozová