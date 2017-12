FOTO + VIDEO: Supermodelka Claudia Schiffer vás zoberie do svojho krásneho historického zámku

>>> VIDEO aj veľkú FOTOGALÉRIU nájdete pod článkom <<<

Kráska so snehobielou pleťou, blond hrivou a prenikavým pohľadom si v 90. rokoch vďaka svojmu vzhľadu vybudovala postavenie jednej z najúspešnejších modeliek všetkých čias. Porovnávaná s Brigitte Bardot je dnes pomaly päťdesiatnička úspešnou topmodelkou, módnou návrhárkou, herečkou a maminou troch krásnych detí. Claudia Schiffer nás dnes vďaka prestížnemu magazínu Architectural Digest pozýva na návštevu do svojho úžasného zámku. A nemyslíme to len obrazne.

Modelka priznala, že so svojou rodinkou podnikla neplánovaný výlet ku sídlu, zaklopala na dvere a prehlásila, že toto miesto miluje. Vtedy ešte nebolo na predaj a majitelia skutočne netušili, kto Claudia Schiffer a Matthew Vaughn sú, no pár mesiacov na to si tu šťastný pár pred 120 hosťami povedal svoje áno a zámok už mohol nazývať svojim domovom.

Krásny pozemok veľký neuveriteľných 530 akrov, sídlo so 14 spálňami pochádzajúce z roku 1574 postavené na počesť kráľa Henricha VIII. a história plná neuveriteľných príbehov si rodinku získala. S dekorom miestností si podľa vlastných slov dali na čas, pretože miestu nechceli nepremysleným zásahom ublížiť. Modelka s vycibreným vkusom vedela len to, že potrebuje veľa farieb a kúsky, ktoré budú dokonalým odrazom ich spoločného života - umelecké diela, spomienkové predmety. Sídlo zo 16. storočia, tzv. , pred niekoľkými rokmi rodine slúžilo len ako víkendový dom, no dnes je to ich hlavný domov. Pozrite si tú krásu sami.

Autor: Mária Ambrozová