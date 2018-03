10 miliónové bývanie herca Marka Ruffala vo vychytenej štvrti New Yorku

Päťdesiatnik, herec Mark Ruffalo je jednou z tých hviezd, ktorú nesprevádzajú škandály, no práve naopak samé pozitíva. Okrem svojho hereckého povolania, oceneného množstvom cien, sa aktívne zaujíma o otázky klimatických zmien a využívania alternatívnych zdrojov energií. Zaujímalo by vás ako hviezda býva? Poďte sa s nami na to pozrieť bližšie.

Až 10 miliónov dolárov je cena budovy, ktorá stojí na prestížnej adrese v newyorskej časti Upper West Side. Úzky, vysoký mestský dom nedávno prešiel rekonštrukciou, a to vo všetkých piatich poschodiach, ktoré má. Tie prepája súkromný výťah, ktorý vedie až na strechu/strešnú terasu. Tá je vyššie než okolité domy a preto ponúka unikátny výhľad na mesto a dokonalé súkromie.

Na prízemí sa nachádza obývačka s minimalistickou kuchyňou, ktorá je prepojená s terasou, na prvom poschodí je to presklená jedáleň a spoločenská miestnosť s kozubom a vstavaným barom a na ďalších poschodiach je dokopy šesť spální. To najvyššie tvorí tzv. mediálna alebo hracia miestnosť s východom na spomínanú strešnú terasu. Veľmi zaujímavo riešené bývanie.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk