Herečka Angelina Jolie: Pozrite si fotky jej rodného domu na vidieku

Ako pre americký portál The Wall Street Journal uviedol realitný agent Richard Ellis, rodáčka z Los Angeles tu s matkou a bratom po rozchode rodičov prežila obdobie základnej školy.

Nehnuteľnosť postavenú v polovici 20. storočia pred vyše rokom za 1,2 milióna dolárov zakúpil Eugene Kohn, ktorý sa venuje renovácii domov. "Mojím štýlom je zjednodušiť a obnoviť pôvodný stav," vyjadril sa.

Dom so štyrmi spálňami vybudovali vo vidieckom prostredí na zhruba dvojakrovom pozemku (približne 8 100 metrov štvorcových), len asi 32 kilometrov od Manhattanu. Táto oblasť je v súčasnosti obľúbeným miestom umelcov a celebrít ako sú Bill Murray či Michail Baryšnikov, uviedol realitný agent spoločnosti Ellis Sotheby's International Realty.

Angelina Jolie začala s herectvom už ako dieťa. Dcéra herca Jona Voighta po prvý raz zaujala vo videoklipe k singlu Anybody Seen My Baby? od legendárnych The Rolling Stones z roku 1997 a v tom istom roku aj v televíznej dráme George Wallace, po ktorej nasledovali filmy ako Podoby lásky (1998), Gia (1998) či Zberateľ kostí (1999). V roku 2000 získala Oscara v kategórii Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe za stvárnenie pacientky na psychiatrii v životopisnej dráme Narušenie (1999).

