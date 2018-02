Herečka Christina Applegate rekonštruovala: Jej kuchyňa predtým a potom

Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, že by ste naozaj radi využili služby bytových dizajnérov, no okamžite túto myšlienku zaženiete s argumentom, že to musí byť ohromne drahé? Firma Laurel & Wolf si medzi zákazníkmi robí dobré meno tým, že za jednu miestnosť si účtujú len 299 dolárov. V cene je prehliadka miestnosti (alebo viacerých miestností), ktoré by ste chceli zrenovovať, originálne návrhy riešenia tohto priestoru, neskôr váš vlastný výber osobného dizajnéra a nakoniec... chvíľka čakania na krásnu izbu.

Herečka Christina Applegate, ktorá sa preslávila rolou v seriáli Ženatý so záväzkami tiež túto možnosť využila a ako miestnosť svojich snov si nechala prerobiť svoju kuchyňu. Tá sa priznala, že všetky izby v dome už boli minimálne raz zrekonštruované, okrem kuchyne. Na tento odvážny krok sa rozhodla po tom, čo naplánovala celkovú výmenu podláh v dome. Viac sa už kuchyni nemohla vyhýbať.

Herečka sa teda obrátila na Laurel & Wolf a za svoju dvornú dizajnérku si vybrala Jessicu Today. Najviac sa potešila jedálenskému kútu, ktorý dostal nový vzhľad. Nepohodlnú drevenú lavicu a stoličky dizajnérka vymenila za pohodlnú sedačku a štýlové stoličky, nad ktorými svieti dizajnová lampa a dodáva miestu nádych luxusu. Nový vzhľad dostali aj skrinky a poličky. Spotrebiče sa schovali a najväčšou zmenou je zrejme kuchynský ostrov. Ten dodal priestoru ten správy šmrnc a už nevyzerá len ako miesto na skladovanie nepotrebných vecí.

Čerešničkou na torte a veľkou radosťou majiteľky kuchyne je miestnosť, ktorá sa nachádza hneď pri vstupe zo záhrady do domu. Je to taký menší šatník, kde si hostia môžu odložiť svoje topánky a šuchnúť sa do papúč. Okrem toho, že teda hneď pri vchode neskočíte do niekoľkých párov cudzích topánok, je tento priestor plný úložných možností, ktorých v dome predsa nikdy nie je dostatok.

