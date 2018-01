Herečka Milena Minichová: Vo voľnom čase prerábam nábytok

„Rada vdychujem starým veciam nový šat. Najradšej sa hrám s drevom a tie veci, čo vyrobím, si buď nechám alebo ich posúvam ďalej,“ prezradila. Známa herečka sa nábytkom začala zaoberať už pred niekoľkými rokmi.

„Pred pár rokmi som natrafila na niekoľko veľmi pekne prerobených kúskov nábytku a krátko na to som objavila jednu Angličanku menom Annie Sloan, ktorá si doma vlastnoručne renovuje nábytok. Má v byte krásne kúsky, cez stoly, stoličky až po skrine. Ona a pár ďalších ľudí, ktorí si vyrábajú veci z dreva, ma vlastne inšpirovali k tomu, aby som sa tým začala zaoberať. Sledovala som spočiatku rôzne návody, no často som sa ich vlastne ani nedržala a robila som si veci po svojom,“ uviedla Minichová, ktorej byt dnes dotvára viacero prerobených kúskov.

„Našla som napríklad starý stôl, tak som ho nalakovala a naolejovala, ďalší som premaľovala niekoľkými odtieňmi, na ďalší som dala ornament alebo tapetu a premaľovala ho. Je to pre mňa relax. Najradšej robím menšie veci, tie sú totiž rýchlo hotové a takmer hneď za sebou vidím nejaký výsledok,“ podotkla herečka, ktorá vraj v súčasnosti renovuje všetko, čo jej príde pod ruku.

„Kúpila som si farby, ktoré vôbec nesmrdia, takže človek môže tvoriť aj v byte, na balkóne, na terase a necíti, že sa niečo maľuje,“ poznamenala sympatická blondínka, ktorá považuje prerábanie nábytku za akýsi druh psychohygieny. „Ja mám v sebe také nutkanie stále niečo tvoriť. Zároveň je to úplný relax, pomáha mi to vypnúť hlavu. Zvyčajne sa len oblečiem do starého trička, pustím si dobrú hudbu, dieťa spí alebo je v jasliach a ja proste tvorím. Niekedy sa pristihnem, že maľujem aj dve, tri hodiny,“ priznala Minichová.

Svojím kreatívnym koníčkom si známa umelkyňa podľa vlastných slov časom plánuje i zarábať. „Zatiaľ nemám ateliér, takže je to trochu komplikované, no keď ho zoženiem, možno začnem nábytok vyrábať aj vo veľkom a budem svoje veci normálne predávať,“ naznačila. „Zatiaľ to robím len pre seba a svoje okolie. Byt mám plný prerobených kúskov. Keď mám čas, riešim aj nábytok ľudí okolo mňa. V blízkej dobe sa chystám do úprav jednej veľkej starožitnej skrine,“ dodala.

Autor: JR, SITA/ipeknebyvanie.sk