Hviezdny Novak Djoković a jeho sídlo v Miami. Zvolil futuristický domov s eko nádychom

Rodičia svetovej tenisovej hviezdy, Novaka Djokovića v Srbsku vlastnia pizzériu a palacinkáreň a všetci z neho chceli mať lyžiara alebo futbalistu. Jeho kariéra sa však vykryštalizovala ihneď po tom, ako sa mu v tenise začalo mimoriadne dariť a už v juniorskom veku sa dostal do semifinále Australian Open. Ďalej to už išlo ako po masle a dnes je tridsiatnik svetovou dvojkou. So svojou manželkou a dvojročným synčekom si za svoj domov zvolili Monako, no turnaje si vyžadujú cestovanie po celom svete a tak sa zabýval aj v slnečnom Miami.

Djoković si nevybral žiadny vidiecky domček či vilu, ktorú by kúpil od nejakej celebrity a už ho omrzeli aj pobyty v hotelových izbách. Za svoj domov zvolil úžasný Eighty Seven Park. Budova stojí na juhu komunity Surfside na Miami Beach a bude ponúkať luxusný výhľad na oceán. Áno, ešte len bude, pretože dokončenie rekonštrukcie sa plánuje až na tento rok. Pod svoje krídla si ho zobrala svetová architektonická špička, Renzo Piano. Hotový by však mal byť už budúci mesiac.

Ekologická stránka bývania bude pre športovca ideálna, pretože je známy vegánstvom a svojim ekologickým myslením. Samotnú budovu priamo na pláži bude zo všetkých strán obklopovať zelený park, no množstvo zelene bude zapĺňať aj interiér. Djoković priznal, že ku kúpe ho inšpirovala najmä bezkonkurenčná úroveň služieb a práve spomínaný eko systém vytvorený naokolo spolu s úžasným výhľadom na rozbúrené vody oceánu. Pozrite sa na tú krásu sami.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk