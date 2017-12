Jennifer Lopez je so svojím priateľom ako v bavlnke. Pozrite sa, aký úžasný dom si nechal športovec postaviť!

Snedý, vysoký krásavec s latino koreňmi, Alex Rodriguez je dnes bulvárnymi fotografmi oblietaný nie len vďaka svojej hviezdnej kariére bejzbalového hráča, ale najmä kvôli vzťahu s nestarnúcou kráskou, Jennifer Lopez. Jeden z najlepšie platených hráčov svojej ligy, v súčasnosti hrajúci za slávnych New York Yankees, si pred pár rokmi odpykával jeden z najdlhších trestov v histórii za svoj doping, no dnes sa usmieva od ucha k uchu. S Lopez nedávno strávil dovolenku na pobreží Karibiku a to, že sa speváčka nemá zle ani bez muža dokazuje aj jej úžasne luxusná vila, ktorú nedávno predala. Dnes sa však bližšie pozrieme na dom, ktorý si športovec nechal postaviť pre seba.

Prečítajte si aj o krásnej haciende, ktorú sa rozhodol predať herec Jeff Bridges

Jeden z najlepších hráčov histórie bejzbalu vôbec, sa pýši rozsiahlym portfóliom luxusných nehnuteľností a patrí medzi ne aj krásny dom, ktorý ukrýva basketbalové ihrisko a nachádza sa na Floride. Spoločnosť, ktorú si na stavbu Rodriguez objednal, Choeff Levy Fischman, prezradila, že pán domáci si prial kombináciu modernej architektúry z polovice storočia, využitie exotických materiálov ako drevo tabebuia, odhalený betón alebo izolované sklo.

Športovec priznal, že dom postavil pre svoje dcéry a zakomponoval doň množstvo významných umeleckých diel, ako Basquiata alebo Warhola. Údajne rád svoje dievčatá v oblasti umenia vzdeláva a preto je jeho domov ako jedna veľká galéria. Interiér s exteriérom je v dokonalej súhre, všade je veľa skla a ostrých hrán. Aj keď Rodriguez stavebný pozemok kúpil len v roku 2013, je jasné, že ho využil naplno a z ceny 2,69 milióna dolárov je dnes nepochybne vyššia suma. Už len pre ten obrovský bazén so slanou vodou, ktorý je ozdobou záhrady.

Autor: Mária Ambrozová