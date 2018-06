Svoj mestský dom by najznámejší mafiánsky boss Al Capone už spoznal len ťažko

Al Capone alebo „Scarface“ (prekl. Zjazvená tvár), je snáď tým najznámejším menom, ktoré sa ľuďom po celom svete spája s tou najvyššou mafiou. Capone sa totižto stal akýmsi symbolom americkej mafie 20. rokov 20. storočia a dodnes o jeho výstrelkoch bolo natočených niekoľko úspešných snímok. Šikovný gangster s talianskym pôvodom panoval Chicagu, no ešte pred tým jeho kariéra ilegálnych obchodov začala v New Yorku a my sa dnes spolu pozrieme na to, kde tento mafiánsky boss býval.

Nenápadný tehlový mestský domček, ktorý kedysi sám veľký Al Capone nazýval domovom, sa nachádza v newyorskej časti Park Slope. Zatiaľ čo zvonku sa dom absolútne nezmenil, celý interiér bol zrekonštruovaný a dnes je plný najnovšieho zariadenia, moderného nábytku a pribudli dve terasy. Samotná nehnuteľnosť je rozdelená na pri poschodia, pričom prízemie tvorí veľká spoločenská zóna s oddelenou obývačkou a východom na terasu a na ďalších dvoch poschodiach sa nachádzajú dve spálne s ďalšími vlastnými terasami.

Realitná kancelária, ktorá tento dom ponúkala priznáva, že jeho minulosť je akýmsi predajným bonusom. Podľa aukcie, v ktorej sa vreckové hodinky mafiána a jeho hudobná kompozícia, ktorú vytvoril počas pobytu vo väzení Alcatraz, predali za viac než 100 000 dolárov.

Autor: Mária Ambrozová