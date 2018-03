Minnie Driver do svojho hollywoodskeho domova priniesla kúsok rodného, britského šarmu

>>> Pozrite sa na bývanie herečky zblízka v našej fotogalérii <<<

Herečka Minnie Driver je rodenou londýnčankou, ktorá sa okrem hlavnej profesie na striebornom plátne nevyhla ani „bokovke“ v hudobnom priemysle. Za svoje precítené postavy si vyslúžila nomináciu na Oscara za vedľajšiu úlohu v známom filme Dobrý Will Hunting a ďalšie nominácie na Emmy a Zlatý glóbus za prácu na televíznej sérii The Riches. Driver je Britka do špiku kosti a aj keď už dlhé roky pôsobí za veľkou mlákou, šarm svojej domoviny si so sebou priniesla aj tam. Pozrite sa ako.

Sympatická herečka prednedávnom pustila do svojho krásneho domova zvedavých fotografov a ukázala kúsok zo svojho súkromia. Vilu v španielskom štýle uprostred hôr, kde žila celých 18 rokov vymenila za ranč zo 40. rokov v Hollywood Hills. Na pomoc pri zariaďovaní si vybrala svojho krajana, Petra Dunhama a práve ten sa postal o vytvorenie toho, čo herečka potrebovala , tzv. „english gypsy“ štýl. Keďže ako Briti potvrdili, že sú neustále fascinovaný všetkými možnými kultúrami sveta, skĺbili to do jedného priestoru.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk