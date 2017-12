Modelka „na dôchodku“ sa na svojom instagrame chváli TOUTO krásnou záhradou

Vyslúžilá modelka Christie Brinkley prednedávnom šokovala svet svojim pózovaním pred fotoaparátom pre magazín Sports Illustrated, kde popri svojich dcérach vo veku 63 rokov vyzerala ako ich sestra. Nestarnúca modelka sa preslávila svojou blonďavou hrivou a ideálnymi krivkami sa nedávno rozhodla pre predaj svojho dovolenkového sídla neďaleko New Yorku, o ktorom sme vám viac prezradili TU, no na odchod to rozhodne nevyzerá. Svojou rozprávkovou záhradou plnou rozkvitnutých kvetov sa na instagrame pýši aj dnes.

Prečítajte si aj o krásnych terasách svetových hviezd

Brinkley sa pochválila krásnou, kvitnúcou vistériou, rôznymi druhmi ruží a pivoniek, rastlinkou zvanou plethora, floxom, kvitnúcimi stromami svojim dokonale udržiavaným trávnikom a dokonca aj rodinkou obrovských moriakov. Samozrejme, že nezabudla nenápadne urobiť reklamu ani svojmu novému druhu vína, ktoré nesie názov Bellissima Prosecco, zdokumentovať spoločné chvíle so svojimi troma ratolesťami či ukázať svojho štvornohého domáceho miláčika. Pozrite sa sami v našej FOTOGALÉRII.

Autor: Mária Ambrozová