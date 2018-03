Na návšteve u herečky Evy Márie Chalupovej v byte plnom obrazov

Skvelá herečka, vtipná dáma, ktorá si vždy vedela bohémsky vychutnať všetky radosti života, chodiaca encyklopédia citátov múdrych osobností, ale aj hrdá žena, čo desať dní jedla jačmenné krúpy so soľou, keď jej v banke povedali, že je v debete. O pomoc by nikdy neprosila. Veľká zabávačka spoločnosti, milovníčka obrazov a šampanského, ale hlavne žena, čo sa nehrá na feministku: „Muži sú najväčšou inšpiráciou môjho života, nevedela by som bez nich žiť ani sekundu. Za všetky svoje lásky by som život dala, tak som ich milovala,“ otvorene priznáva.

Pri kolenách ženy, ktorá nepovie, že má sedemdesiat, ale sedem nula, kľačalo veľa mužov. „Viete, koľko energie, elegancie a dôvtipu som musela vynaložiť na to, aby som si ich držala od tela?“ smeje sa Eva Mária Chalupová, ktorá mala päť snúbencov. To, že so žiadnym z nich nekráčala k oltáru a nemala ani deti, považuje za hru osudu. Tak to malo byť. „Hovorí sa, že žena bez muža nemá pravdu, je to fantastická, rokmi preverená múdrosť. Ale pomáham si nórskym dramatikom Henrikom Ibsenom, ktorý povedal: Silný je ten, kto stojí sám.“ Hneď však dodáva, že na skutočnú samotu sa nesťažuje, pretože dvanásť neterí a jedného synovca považuje za svoje deti.

Krajné zúfalstvo

„Skúsila som, našťastie, všetky fenomény pravej lásky od vášne, cez žiarlivosť až po zúfalstvo a ďakujem za to Bohu, pretože je to dôležité pre celistvosť osobnosti,“ hovorí herečka, ktorá emócie prejaví hoci aj v taxíku, keď sa vezie domov po predstavení: „Pokojne si poplačem.“ Najhlbšia emócia spojená s fyzickou bolesťou sa však viaže na posledného snúbenca, architekta. Mala štyridsaťosem rokov. „Dozvedela som sa, že môj snúbenec v zahraničí zomrel. Ťažké chvíle som v živote vždy zvládla tak, že som sa zavrela doma, pustila si k poháriku sektu Beethowena a čítala Válkovu poéziu. Teraz som však musela vziať rýľ a ísť do vinohradu pri dome. Slzy mi kvapkali na suchú zem, nevydala som ani hláska. Potom sa nebo zatiahlo a prišla strašná búrka. Blýskalo sa, trieskali hromy a ja som konečne začala kričať. Akoby mi nožom krájali vnútornosti, tak to bolelo,“ spomína. Mokrá a vykričaná si ľahla spať, a keď sa ráno zobudila, zistila, že nemá hlas. Tri dni mlčala. „Smútila som dlho a je zázrak, že som to prežila. Lekárom bol len čas,“ dodáva. Bolesť však bola taká veľká, že sa už nikdy skutočne nezamilovala.

Umelci aj odborár

Prvý snúbenec, operný režisér Miroslav Fischer (†80), sa objavil, keď mala šestnásť rokov: „Doma v Bystričke ma popýtal o ruku. Dívala som sa na neho ako na boha a v siedmom nebi boli aj moji rodičia. Ja som bola vo veku, keď som si myslela, že ak muž pobozká ženu, tá otehotnie. Nikdy sme sa viac fyzicky nezblížili a rozišli sme sa pre maličkosť,“ hovorí s úsmevom herečka. Potom jej do života vstúpil skladateľ a dirigent Tibor Andrašovan (†84) a neskôr výtvarník Jozef Kornúcik, ktorý ako tridsaťdeväťročný zmizol a nikdy ho nenašli. „So slovenským Picassom, ako mu hovorili, sme po nociach sedávali na streche, pili víno a čakali na lietajúci tanier, ktorý nás odnesie z tohto sveta. Nedočkali sme sa, ale verím, že on áno,“ povie herečka.

Štvrtý muž jej života nebol umelec, ale odborársky funkcionár. Prihovoril sa jej na plese, ktorý moderovala. „Keď som si chcela streknúť svoj parfum, opýtal sa, či dám aj jemu,“ smeje sa. Neskôr sa však museli rozísť, pretože nemala správny kádrový profil. Buď ona, alebo kariéra. „Nechcela som, aby obetoval prácu, veď pre chlapa je robota všetko,“ hovorí Eva Mária Chalupová. No i tak spomína na neho s láskou. Aj keď Eva Mária Chalupová pri spomínaní na lásky hovorí, že všetko je tak, ako má byť, predsa sa len zamýšľa nad tým, kde bol kameň úrazu. „Všetko robím spontánne a som príliš silná. Už tatinko mi hovoril, že budem mať problém vo vzťahu. Všetko berieš na svoj chrbát, hovoril. Nemali by sme riešiť všetko za mužov, lebo ich oberáme o dôstojnosť. Mali by sme občas hrať divadlo. Drahý, nevládzem, pomôž mi, ty to vieš lepšie, toto muži potrebujú počuť,“ dodáva herečka, ktorá si prvé honoráre v divadle zarobila už v štrnástich a od mužov nikdy nebola finančne závislá.

Autor: Šarm/Katarína Čulenová