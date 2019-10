Na zaplakanie: Druhých poučuje a TOTO je kuchyňa Jamieho Olivera?!

Máte svoju obľúbenú kuchársku show alebo program? Podľa koho varíte najradšej? Cestoviny podľa Nigelly, steak podľa Gordona alebo nejakú tú taliansku sladkosť podľa Giady? Niektorých milujete, iných zase na obrazovkách možno neviete vystáť. V každom prípade je jasné, ovládli nielen televízne obrazovky, ale aj naše kuchyne!

Pozrite si aj: Vždy uprataný byt? Tieto 3 tipy našich starých mám vám to zaručia!​

Áno, nielen láska ide cez žalúdok. Záľuba v dobrom jedle (a v pití!) sa netýka len zamilovaných. Práve preto aj váš káblový operátor ponúka aspoň jeden program venovaný výlučne vareniu a pečeniu. To je presne to miesto, kde sa s neomylnou pravidelnosťou objavujú slávne kuchárske show - a to nielen kuchárov, ale aj ďalších slávnych televíznych osobností. Poznáte už všetkých? A varíte podľa ich receptov?

Uvoľnite sa, prosím!

Spomínate na koniec 90. rokov, keď sa na televízne obrazovky dostal Šéfkuchár bez čapice? Áno, kulinárska show Jamieho Olivera bola sviežo iná a taká nepodobná upätým kuchárkam postávajúcim v naškrobených kuchyniach.

Pozrite si aj: Čo s toľkou kozmetikou v kúpeľni? Skúste týchto 12 originálnych nápadov​

Ak máte radi jeho štýl, pokojne do svojej knižnice zaraďte aj jeho kuchárske knihy. V posledných rokoch potešil svojich fanúšikov sériami venovanými rýchlym a chutným receptom i šetreniu v domácnosti. Aj keď sa mu práve finančne nedarí najlepšie, chutne si s ním môžete navariť doma kedykoľvek ...a stále bez čapice.

Pozrite si aj: Tieto suroviny vám za pár centov vyčistia hrdzavý príbor, ktorý už dávno stratil lesk​

Vizionár Hugh

Trochu tradične, občas zdravo a občas práve naopak, podľa typickej britskej kuchyne varí Hugh Fearnley-Whittingstall vo svojej River Cottage. Ak ste pri sledovaní jeho show a (takmer) idylického života na anglickom vidieku dostali chuť presťahovať sa kamsi na lazy, verte, že nie ste sami. Dobré inšpirácie od Hugha sa však hodia hoci aj do mestského bytu.

Z britských ostrovov k nám po roku 2000 dorazila aj show Dve dámy pri tele. Ich tradičné poňatie britských (ale nielen tých) špecialít spopularizovali tradičnú ostrovnú kuchyňu po celom svete. Pozor, po sledovaní tejto show sa rozhodne nestavajte na váhu!

Pozrite si aj: Zaváraniny nemusia vyzerať len škaredo: Pozrite sa, ako si ich môžete sami vyzdobiť​

Pochutnajte si všetkými zmyslami

Poznáte porekadlo, že chudému kuchárovi netreba veriť? Slávna autorka kuchárskych kníh a novinárka Nigella Lawson sa ním rozhodne trápiť nemusí. Zvodná a plná ženských kriviek s nefalšovanou vášňou pre jedlo i jeho estetiku naučí aj najväčšie nemehlo vykúzliť aspoň jedno obstojné a chutné jedlo.

Pozrite si aj: Obľúbená chalupárka Katka Jesenská: Takto to vyzerá u mňa, no a čo!​

Náš tip: Jej inšpirácie z dnes už tradičného Vianočného špeciálu či z potuliek Talianskom by ste rozhodne mali vyskúšať!

Keď uža sme pri Taliansku, treba rozhodne spomenúť taliansku kuchárku a autorku viacerých kuchárskych kníh - Giadu. Vnučka slávneho Dina De Laurentiis vás príjemným spôsobom naučí variť tradičné špeciality zo svojej domoviny.

Pozrite si aj: Sexi Ironman Robert Downey Jr. má nové, honosné hniezdočko (FOTO)​

Ak sa však za platňou radšej pozeráte na menej éterické bytosti a opomeniete aj drsný slovník, bude varenie so šéfkuchárom Gordonom Ramsayom pre vás to pravé. Nenechajte si utiecť aj jeho zážitky z cestovania po svete.

Pozrite si aj: TAKTO býva najúspešnejšia hráčka tenisu Serena Williamsová, wau!​

Alebo máte iného obľúbeného šéfkuchára? Z tých najslávnejších by ste si rozhodne nemali dať utiecť Anthonyho Bourdaina, Andrewa Zimmerna, Guya Fieriho, Deliu Smith či Wolfganga Pucka, ktorý svojím kulinárskym umením zarobil neuveriteľných 400 miliónov dolárov.

Pozrite si v našej GALÉRII najslávnejších kuchárov všetkých čias a inšpirovať sa môžete aj štýlovo zariadenými kuchyňami.

Autor: Agáta