Nádherný Avanger Robert Downey býva v starom mlyne: TAKTO ho prerobil

O výstrednostiach herca Roberta Downey Jr. sa v médiách popísalo veľa. Dnes sa však hviezda Avengerov dokáže baviť aj bez alkoholu a škandálov spôsobom, ktorý viac svedčí rodinnému životu. Verte či nie, sídlo, ktoré si s manželkou vybrali, slúžilo voľakedy ako mlyn na hranie!

Znie to zvláštne? Áno, rozhodne. O to viac budete prekvapení, keď nahliadnete za steny tohto príjemného a zaujímavého bývania. Robert Downey Jr., ktorého vídame v posledných rokoch ako Iron Mana, sa už niekoľko rokov teší z príjemného bývania neďaleko New Yorku v East Hamptons.

Vďaka náhode stretol dizajnéra Joea Nahema, ktorého štýl Robertovi s manželkou okamžite učaroval. A tak poprosili práve Nahema a jeho newyorskú firmu Fox-Nahem, aby pre rodinu našla a upravila tú správnu nehnuteľnosť, ktorá nebude vyzerať „ako milión iných".

Podarilo sa!

Len kúsok od milionármi a celebritami nabitého East Hamptons sa na predaj objavil starý mlyn z 19. storočia. Neslúžil len na mlynárčenie, pôvodne totiž vznikol ako domček na hranie a v priebehu minulého storočia prešiel viacerými úpravami a dostavbami až z neho vznikol úplne obývateľný dom. Samozrejme, nie úplne typický!

A o to presne išlo. Robert Downey Jr. a jeho manželka Susan túžili po trochu rozmarnom a zábavnom bývaní. Po kúpe mal Nahem presne šesť týždňov na prerábku a zariadenie celej nehnuteľnosti, čo je neslýchane krátky čas. Podarilo sa a rodina je maximálne spokojná.

Poďme sa pozrieť, čo všetko ich bývanie ponúka. Jednou z veľkých výziev bola prerábka a nová dispozícia obývacej izby, ktorá leží hneď za osemuholníkovou vstupnou halou, ktorá je vlastne základňou mlyna.

Druhou veľkou výzvou bolo riešenie bazéna a jeho relaxačnej zóny. K samostatne stojacemu bazénu postavili krytý pavilón na odpočívanie i rodinnú zábavu. Pri ňom možno nájsť aj outdoorovú obývačku, bar a obrazovku tak veľkú ako premietacie plátno v každom lepšom kine. Rodina okolo bazéna jednoznačne trávi mnoho času.

Novým riešením, ktoré bolo presne podľa želaní pani domu, bola drevená podlaha vedúca priamo od bazéna k obytným častiam - bazén totiž ležal uprostred trávnika.

A čo nájdete v samotnom dome?

Interiéry sú zaujímavým mixom diskrétneho luxusu s excentrickými akcentmi, ale aj s pokojnými neutrálnymi odtieňmi, popri ktorých na návštevníka kde-tu vyskočia výrazné farby. Prirodzene, nechýba mnoho súčasných umeleckých diel.

Čo poviete, dokázali by ste tu stráviť napríklad predĺžený letný víkend? V GALÉRII nájdete fotky!

Autor: Agáta