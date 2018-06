Oscarový režisér Ron Howard predáva svoje pôsobivé bývanie na Upper West Side

>>> Pozrite si toto krásne bývanie režiséra zblízka v našej fotogalérii <<<

Meno Ron Howard vám možno ihneď nenapovie, kto sa pod ním ukrýva, no ak spomenieme množstvo významných filmových snímok, za ktorých zrodom stojí, určite si ho zapamätáte. Sympatický šesťdesiatnik začínal ako mladý herec, no v 80. rokoch ho záujem o toto povolanie opustil a postavil sa za kameru. Každý z filmov, ktorý natočil zožal obrovský úspech – Apollo 13, Navždy a ďaleko, Noviny alebo Čistá duša, za ktorý dokonca získal prestížne ocenenie Oscar. Dnes režisér predáva svoje pôsobivé bývanie a my si ho prezrieme zblízka.

Krásny byt, ktorý sa Howard nedávno rozhodol predať s cenovkou 12,5 milióna dolárov, sa nachádza v luxusnej časti New Yorku, Upper West Side. Sídli v ikonickej Art Deco stavbe na 26. poschodí a režisér s manželkou ho kúpil v roku 2004. Odvtedy byt prešiel kompletnou rekonštrukciou a dnes ponúka luxusné bývanie so súkromným výťahom.

Svetlý, priestranný byt má dokopy tri spálne, knižnicu/pracovňu, kuchyňu s dvoma chladničkami, dvoma umývačkami riadu a tiež dvoma rúrami na pečenie, nechýba tu ani raňajkový kútik dopĺňajúci formálnu, samostatnú jedáleň. K tomuto útulnému bývaniu patrí ešte jedna veľká výhoda. Úžasný výhľad na mesto a priamo pred domom sídliaci Central Park. Nový majiteľ sa tiež poteší dlhým zoznamom bývalých nájomníkov domu, ktorými boli napríklad Bruce Willis, spevák U2, Bono, Moby alebo herec Alec Baldwin.

