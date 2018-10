Porovnanie 2 bytov: Kto žije luxusnejšie? Americký minister financií alebo slovenský?

Steven Munchin má rovnaký vkus ako Trump

Americký minister financií, Steven Munchin, zdieľa so svojím prezidentom Donaldom Trumpom zrejme rovnakú chuť pre dizajn. Mnuchin je ženatý s bývalou herečkou Louise Linton. Už dlhé roky má svoj dom v Manhattane na Park Avenue, ktorý kúpil za neuveriteľných 32 miliónov dolárov. Tento „domček“ je 3-izbový, ale nachádzajú sa tam rovno 4 kúpeľne. Je to akýsi symbol zlacneného newyorského luxusu.

Je to mega!

Čo si budeme hovoriť, americký minister si žije parádne. Celé jeho hniezdo vyzerá pompézne. Docielil to vďaka tomu, že ponechal historický nádych, ale pracoval aj so súčasným moderným dizajnom. Má tam aj výťah, no a jeho stropy majú 11 metrov, aby málo nebolo…

A čo ešte?

Ešte napríklad mramorové podlahy a rozsiahle točité schodisko. Na prvom poschodí má takzvané zábavné miestnosti. Rozprestiera sa tam obrovská obývacia izba s ešte väčšími oknami s výhľadom na Park Avenue, knižnica a obrovská jedáleň. Môže byť.

Prečo nevieme, ako vyzerá byt nášho ministra?

Náš minister financií, Peter Kažimír, žije v dvojposchodovej vile s 2 bytmi vo vychytenej štvrti v bratislavskom Starom Meste. Býva tam s partnerkou Katarínou a s 3 deťmi aj s rodinou brata svojej partnerky. Poviete si, chudáčik, asi sa tam tlačia. Nebojte sa, má sa dobre - Kažimír vlastní ešte 2 byty v centre nášho hlavného mesta.

V zahraničí je bežné, že minister ukáže ľuďom, ktorých zastupuje, ako žije, u nás je zvykom schovávať svoje bývanie. Prečo? Veď my by sme nezávideli, za dobre odvedenú prácu by sme to dobrému ministrovi dopriali.

Pozrite si v galérii dom Munchina a Kažimíra. Čo si o nich myslíte?

Autor: Zuzana