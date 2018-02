Pozrite si štýlové bývanie herečky, ktorej Jennifer Aniston vyfúkla rolu Rachel v svetoznámych Priateľoch

Herečka Parker Posey je herečkou, pre ktorú boli dlho komerčné tituly veľkou neznámou a na svojom konte najmä v 90. rokoch mala nezávislé filmy (dokopy viac než 30), ktoré si síce možno získajú pochvalné slovo od kritikov na filmových festivaloch, no bránou do vysokého šoubiznisu rozhodne nie sú. Posey počas svojej kariéry vyskúšala z každého rožku trošku, pretože jej hlas fanúšikovia mohli počuť v pár epizódach Simpsonovcov, objavila sa v jednom filme zo série hororov Vreskot, neobišla však ani romantickú komédiu Zákon príťažlivosti a za výkon ju pochválili aj v akčnom trháku Superman sa vracia. Najviac herečku však môže škrieť neúspech na kastingu do seriálu Priatelia, kde sa uchádzala o úlohu Rachel, no tvorcovia si vybrali Jennifer Aniston.

Herečka pred niekoľkými rokmi bývala v pôvabnom, tehlovom, terakotovom bytovom dome v známej newyorskej časti Greenwich Village, kde bola jej susedkou modelka Chloe Sevigny. Dnes je byt znova na predaj za 2 milióny dolárov a ponúka eklektické bývanie pod odhalenými drevenými trámami, so surovou tehlou na stene, veľkým, otvoreným priestorom a hipsterským zariadením. Je otočený na sever, no veľké okná vháňajú do miestností dostatok prirodzeného svetla a zároveň ponúkajú krásny výhľad na súkromné záhrady pod domom. V súčasnosti má byt len jedinú spálňu, no vďaka veľkej rozlohe je z neho pokojne je možné vytvoriť dvojizbový apartmán a taktiež pridať jednu pôsobivú drobnosť – strešnú terasu. Pozrite sa mu na zúbky sami.

